İnce’den Erbaş’a tepki: Ülkenin kurtarıcısına bir Fatiha’yı çok gören biri din adamı olamaz

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Malatya programında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a yönelik eleştirilerde bulundu. İnce, “9 Kasım’da Fesli’yi (Kadir Mısıroğlu) ziyaret ediyor. 10 Kasım’da Atatürk’e bir Fatiha’yı çok görüyor. Bu adam Tayyip Erdoğan’ın maşasıdır. Böyle din adamı olmaz"

Evren DEMİRDAŞ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Malatya programı kapsamında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Basın toplantısında iktidara ve muhalefete yüklenen İnce, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Siyasi Partiler Kanunu hakkında açıklamalarda bulundu.

DİN ADAMI DEĞİLDİR, ERDOĞAN’IN MAŞASIDIR

Türkiye'de konuşulmayan bir Diyanet sorunu olduğunu vurgulayan İnce, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a yönelik eleştirilerde bulundu:

– 9 Kasım'da Fesli'yi (Kadir Mısıroğlu) ziyaret ediyor. 10 Kasım'da Atatürk'e bir Fatiha'yı çok görüyor. Yakında 10 Kasım geliyor. Bu ülkenin kurucusunun kurtarıcısının, hutbede adını anmamak, bir Fatiha’yı çok görmek… Herkesi buna tepki göstermeye davet ediyorum. Bu adam din adamı değildir. Bu adam Tayyip Erdoğan'ın maşasıdır. Böyle din adamı olmaz. Dünyanın hiçbir ülkesinde kurucusuna hakaret eden din adamları olmaz.

Ayrıca Türkiye'nin bir numaralı sorunun Siyasi Partiler Kanunu olduğunu söyleyen İnce, “Eğer Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem istiyorsanız hodri meydan! Siyasi Partiler Kanunu'ndan başlayalım” dedi.

MUHALEFETTEKİLER TEK ADAM DEĞİL Mİ?

Muhalefet liderlerini işaret eden İnce, “Demokrasi, demokrasi diye bağırıyorlar. Tek adam tek adam diye bağırıyorlar. Doğru tek adam. Muhalefettekiler tek adam değil mi?” dedi.

İnce, “Bu iktidar gitmeli ama bu muhalefet de gitmeli. Bir siyasi partinin amacı ülkeyi yönetmektir. Partinin bir numaralı adamı da genel başkanıdır. Onun görevi de bir numaralı yere talip olmaktır. Olmayan yere talip olunur mu? Başbakanlık var mı Türkiye'de. Başbakanlık yoksa başbakan adayı da olunmaz” ifadelerini kullandı.

MİLLETİN GÖZÜNÜN ÖNÜNDE ANLATALIM

Tüm parti genel başkanlarına çağrıda bulunan İnce, “Seçim yaklaşıyor. Önceden bizim geleneklerimiz vardı. Rahmetli Demirel, Türkeş, Erbakan, Ecevit televizyonlara çıkar tartışırlardı. Hadi saraylı gelmedi diyelim. Diğerleri gelsin. Televizyonlarda, milletin gözünün önünde anlatalım bakalım. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem neymiş, Başkanlık sistemi neymiş. Tüm gazetelere, televizyonlara duyurudur. Hangi genel başkan davet ederse ben tartışmaya hazırım” dedi.

Başkanlık sistemine ilişkin de eleştirilerde bulunan İnce, “Kanuni Sultan Süleyman'ın yetkisi Erdoğan kadar yoktu. Kanuni Sultan Süleyman kadı atayamazdı. Yani bugün ki hakim. Kadıyı Şeyhülislam atardı. Kanuni Sultan Süleyman'ın partisi yoktu. Tüm tebaanın padişahıydı. Bunun partisi de var. Kanuni Sultan Süleyman'ın Sadrazamı vardı. Bunun başbakanı da yok tek başına” dedi.

ERDOĞAN GİDERSE DOLAR 5 TL OLUR

Erdoğan giderse “Dolar 5 TL olur” diyen İnce sözlerine, “3 yıl önce Malatya'da mitingimde ne demiştim. Erdoğan bir daha seçilirse dolar 8-10 TL olur. Oldu mu oldu. Şimdi Malatya'dan bir kez daha sesleniyorum. Erdoğan giderse ne olur? Dolar 5 TL olur. Enflasyon yüzde 5 olur. İşsizlik yüzde 5 olur. Büyüme en az yüzde 5 olur. Erdoğan gitmezse dolar 18-20 TL olur” diye devam etti.

KAYISI VE FINDIK ÖRNEĞİ

Dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 70'ini Malatya'nın yaptığını, fındığın ise yüzde 65'ini Türkiye'nin ürettiğini söyleyen İnce, “Ama belirleyici değiliz. Bir ürünün yüzde 70'i senin elindeyse, o ürünü üretenler yoksul olamaz, olmamalı. ÇAYKUR… 85 milyonluk bu ülkede çay içiyor. Eğer 85 milyonun tükettiği bir ürünü yöneten kurum zarar ediyorsa beceriksizlik de vardır hırsızlık da vardır” dedi.

SAĞLIK ÜZERİNDEN YAPILAN SİYASETİ DOĞRU BULMUYORUM

İnce, “Son günlerde bir sağlık siyasetidir gidiyor. Erdoğan'ın sağlığı üzerinden siyaset yapılıyor. Hiç doğru bulmuyorum. Bunlar 2002'de Ecevit'e yaptılar bunu. Ben Erdoğan'a iki dua ediyorum. Bir sağlığına dua ediyorum. Allah şifa versin. Çoluk, çocuğuyla yaşasın. Uzun yaşasın. Kenan Evren kadar yaşasın. Yaşasın ki bu ülkeye yaptığı kötülükleri görsün. İki, iktidardan gitmesi için dua ediyorum” dedi.

PARTİSİNİN İLKELERİNİ ANLATTI

Memleket Partisi'nin ilkelerini anlatan İnce, “Bizim partimizde Atatürk'e saygı göstereceksin. Bizim partimizde Atatürk'ü eleştiremezsin. Doğaya ve çevreye saygı göstereceksin. Kadına şiddet ve çocuk istismarını yüksek sesle kınayacaksın. Siyasetten rant elde etmeyeceksin. Terörün her türlüsünü kınayacaksın. Bizim partimizde Türk, Kürt, Alevi, Sünni, kadın, erkek, ırk, dil, din tartışması asla olmayacak. Ayrımcılık yapmayacaksın. Biz birinci parti olmak için yollara çıktık. Amacımız 50 artı 1 almak, tek başımıza iktidar olmak” ifadelerini kullandı.

TÜTÜN TARLASINA GİTTİ

Adıyaman yolunda tütün tarlalarına da giden İnce, “Çocukluğum Yalova'da tütün tarlalarında geçti. Tütün çok zahmetli bir iştir. 7 yaşındaki çocuktan 70 yaşındakine kadar ailenin bütün bireyleri tütünle uğraşırlar ve 14 ay sürer. Şu anda Malatya'dan Adıyaman'a doğru gidiyoruz ve bir tütün tarlasındayız. Bu fakir milletin geçim kaynağı olan bu tütünü Anadolu'da yok ettiler. Bilinçli olarak yok ettiler. Gerekçe olarak da ‘tütünde nikotin var' diye anlattılar. Milleti Amerikan tütününe mecbur ettiler. Türk tütününde nikotin var da Amerikan tütününde vitamin mi var?” dedi

İnce, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan’ın şehit yakına yönelik hakaret içeren ifadeleri için “Yapılanı doğru bulmuyorum” yorumunda bulundu.