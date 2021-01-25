Muharrem İnce: Tüzüğümüzü oy birliğiyle kabul ettik

2018’deki Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP’nin adayı olarak Recep Tayyip Erdoğan’ın karşısına çıkan Muharrem İnce’nin kurduğu Memleket Hareketi, partileşme aşamasında hızla ilerliyor.

Muharrem İnce, 80 kişilik ekibiyle Nevşehir’in Avanos ilçesinde bir otelde geçen cuma günü kampa girdi. Kamp sonrası açıklama yapan İnce, parti tüzüğünü hazırladıklarını belirterek, şunları söyledi:

GENEL BAŞKAN SULTANLIĞINA SON VERDİK

– Tüzüğümüzü oy birliğiyle kabul ettik. Türkiye’de en çağdaş, en demokratik tüzük bizimkisi olacak. Genel başkan sultanlığına son verdik. Partide ön seçimi esas kıldık. Üyelerle genel başkan seçimini esas kıldık. Parlamentoda grup başkanvekilliği seçimlerini “iç yönetmelikle değiştirilemez, milletvekillerinin özgür iradeleriyle seçilir” diye tüzük hükmü haline getirdik. Türkiye’de demokrasi isteyebilmek için partinizde demokrasi olması lazım. Kendi evinizin içinde demokrasi yoksa millete demokrasi vaat edemezsiniz.

ÖNCE DEMOKRASİYİ ANLATMAMIZ LAZIM

– Ülkedeki hiçbir parti Türkiye’ye demokrasi vaat edemez. Çünkü partinin içinde demokrasi yok. Biz bu iktidardan da bu muhalefetten de kurtulacak olan millete kendi içimizde demokrasiyi önce anlatmamız lazım. Bunları gerçekleştirdik. Programımızı yüzde 90 oranında tamamladık. Birkaç küçük eksiğimiz var. Onları da önümüzdeki günlerde bitireceğiz. (DHA)

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