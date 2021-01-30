Muharrem İnce’den CHP’deki istifalarla ilgili açıklama

Eski CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce; İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel’in CHP’den istifa etmesinin ardından sessizliğini bozdu.

3 milletvekilinin istifasıyla ilgili CHP’nin yaptığı açıklamalara sosyal medyadan yanıt veren İnce, şu ifadeleri kullandı:

* Birileri mesajlarla ikna etmeye çalıştığı milletvekillerine ‘istifalar saray operasyonu’ diyor.

* Kendi acizlik ve ilkesizliklerini saraya bağlayan muhalefetle kendi beceriksizliğini ‘dış güçler’e bağlayan iktidar aynı yolun yolcusudur.

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