Muharrem İnce’nin istifası sonrası CHP’den ilk değerlendirme

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi, bir soru üzerine Muharrem İnce'nin partiden istifasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

“CHP 1919'DA, 1923'TE NEREDEYSE BUGÜN DE ORADADIR”

Bugün gerçekleştirdiği basın toplantısı ile partisiyle yollarını ayırdığını söyleyen ve partisine eleştiriler yönelten CHP Yalova eski Milletvekili Muharrem İnce'nin açıklamalarına ilişkin değerlendirmede bulunan Öztrak, şu ifadeleri kullandı:

* Cumhuriyet Halk Partisi asırlık bir çınardır. Bu partinin gerçek evladı olduğunu iddia edenlerin Cumhuriyet Halk Partisi'ni Cumhur İttifakı ağzıyla suçlayarak partiden ayrılmalarını doğru bulmuyoruz.

*Cumhuriyet Halk Partisi Kurtuluş Savaşı meydanlarında kurtulmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi 1919'da neredeyse, 1923'te neredeyse bugün de oradadır. Bu açıklamayı yapan sayın İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olduğu 2018'de neredeyse Cumhuriyet Halk Partisi, 2020'de de aynı yerdedir. Nokta.