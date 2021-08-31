Munzur Vadisi’ndeki yangın sürüyor: Havadan müdahale şart

Tunceli'de 13 gündür devam eden yangının kontrol altına alınmasının ardından bu kez başka iki ayrı bölgede yangın çıktı. Ovacık ilçesine Munzur Vadisi ile Pülümür Vadisi'nde iki ayrı bölgede daha çıkan orman yangınları geniş alana yayılıyor. Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, yangının söndürülmesi için Hozat ilçesindeki gibi havadan müdahalenin yapılması gerektiğini söyledi.

Evren DEMİRDAŞ

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Hozat ilçesine bağlı Koçeri ve Taşbaşı mevkiinde çıkan orman yangının 2 helikopter ve 1 uçak ile söndürülüp kontrol alınmasının ardından bu kez Munzur Vadisi Milli Parkın’daki Fırtına Veli Çeşmesi mevkisi ve Bor bölgesinde yangın çıktı. Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, belediye çalışanları ve gönüllü vatandaşlarla birlikte yangını söndürmek için çalışmalarına katıldı. Ovacık’ta Munzur Vadisi Milli Parkı’ndaki Fırtına Veli Çeşmesi mevkisinde devam eden örtü yangınına ise sabah saatlerinde müdahale başladığı kaydedildi.

“VADİ BOYUNCA TAMAMEN YANIYOR”

Ovacık Fırtına Veli deresi bölgesinde yangının kontrol altına alınmadığını belirten Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül “Çalışanlarımız ve gönüllü arkadaşlarımızla bir yolla zirve çıktı arka tarafımızda ve yukardaki vadi boyunca tamamen yanıyor. Helikopter bir kez su bıraktı ama hanesi o kadar küçük ki su tam üzerimizden geçmiş olmasına rağmen bulunduğumuz yerde hissedemedik. Sadece hafif bir dumanlama yaptığını gördük. Elbette insan gücüyle bu yangını söndürmek çok zor bizler gönüllü arkadaşlarımız ve belediye personelimizle birlikte elimizin değdiği kadar yangını söndürmek. Bende buraya bu arkadaşlarımıza moral vermek için geldim. Hozat'taki yangına helikopter ve uçakla müdahale oldu o müdahale sonuç verdi. Eğer burada da böyle bir çalışma yürütülürse bununda kesin sonuç vereceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.