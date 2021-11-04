Murat Kurum: 140 işletmenin faaliyetini durdurduk

Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nde yaşanan müsilaj sorununun giderilmesi için çalışmaların devam ettiğini söyleyerek, "Yapılan denetimlerle 899 işletmeye ve 99 deniz aracına toplam 131 milyon 600 bin lira idari para cezası uyguladık. 140 işletmenin faaliyetini durdurduk" dedi.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TBMM Müsilaj Sorunlarının Araştırılması Komisyonu’nda konuştu.

Bakan Kurum şunları söyledi:

“Çevre laboratuvarlarımızda, ODTÜ, TÜBİTAK ve bilim insanlarımızla yürüttüğümüz ileri analiz ve test çalışmalarımız sonucunda müsilajın tehlikeli atık olmadığı veya toksik özellik göstermediğini tespit ettik.

Şunu çok rahat söyleyebilirim ki; devam eden çalışmalarımızla Marmara Denizimiz her gün bir önceki günden daha temiz oluyor. Kötüye gidişi durdurduk. Artık balıklarımız dönüyor, biyolojik çeşitlilik yavaş da olsa artıyor, oksijen seviyesi artıyor. Evet, bugün sevindirici, iyi bir sürece girmiş durumdayız.

Fakat, Marmara’nın sırtındaki kirlilik yükünü tamamen yok etmeden kesin çözüme ulaşamayız. Bu konuda milletvekillerimizden de beklentimiz, arıtma tesislerine dair yapım ve yönetime dair yeni kanun tasarılarımızda, yasal mevzuat değişiklerinde desteğinizi vermenizdir.

Hızlıca bu süreçleri geçelim, bir an önce Marmara çevresindeki atık su tesislerini dönüştürelim. 2024 yılına kadar tüm yapısal değişimleri gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz.

Biz bu anlamda hem üzerimize düşeni yapacak hem de belediyelerin işletecekleri süreçlerin yakından takipçisi olacağız.”

‘140 İŞLETMENİN FAALİYETİNİ DURDURDUK’

Bakan Kurum, 7 Temmuz 2021 tarihi itibariyle; müsilaj temizleme çalışmalarını tamamladıklarını söyleyerek şöyle devam etti:

“Toplam 11 bin 129 metreküp müsilajı toplayarak bertaraf ettik. 445 evsel, kentsel ve endüstriyel atıksu arıtma tesisini yerinde inceledik. 201 tesisle ilgili yapılması gerekenleri belirledik.

Marmara Denizine kıyısı olan illerimizde denetimlerimize 7/24 esasıyla devam ediyoruz. Bölgede adeta denetim seferberliği ilan ederek Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı, en geniş katılımlı çevre denetimi çalışmasını başlattık.

Bu çalışma kapsamında Marmara Denizinde kirliliğe neden olabilecek muhtemel kirletici kaynakların tamamını denetledik. Bugün itibarıyla toplam 13 bin 140 kara kökenli kirletici, 75 bin 411 deniz aracı olmak üzere toplam 88 bin 551 denetim gerçekleştirdik.

Yapılan denetimlerle 899 işletmeye ve 99 deniz aracına toplam 131 milyon 600 bin lira idari para cezası uyguladık. 140 işletmenin faaliyetini durdurduk.”

‘MÜSİLAJ SORUNUNA KÖKTEN ÇÖZÜM’

Bakan Kurum, balıkçılık faaliyetlerinin kontrolü noktasında önemli adımlar atıldığını, yasa dışı avcılık yoluyla oluşabilecek av baskısına engel olmak amacıyla denetimlere ara verilmeden devam edildiğini söyleyerek “Marmara Denizinden avcılık yoluyla elde edilen su ürünlerinin dökme olarak balık unu ve balık yağı fabrikalarına nakledilmesini yasakladık. İstanbul Adalar Bölgesinde uygulamaya başladığımız Yapay Resif Projesi ile kaçak/yasak avcılığı engelliyor, biyo çeşitliliği koruyoruz. Balıklarımızı ve deniz bitkilerimize yeni yaşam alanları oluşturmak için şu an 35 olan yapay resif tarlası sayısını 440’a çıkaracağız. Şu an itibarı ile Marmara Denizinden 50 bin metrekare hayalet ağ çıkardık, 2024 yılına kadar 150 bin metre kare hayalet ağı çıkarıp bertaraf edeceğiz. Marmara Denizimizde tekrar aynı sorunla karşılaşmamak için, müsilaj sorununa kökten bir çözüm bulmak adına hep birlikte ortaya koyduğumuz eylemlerimizi, projelerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Alınması gereken tüm tedbirleri hızlı bir şekilde almaya devam edeceğiz. İnşallah tüm bu kısa, orta ve uzun vadeli çalışmalarımızın tamamını 2024 yılına kadar tamamlayacağız.” dedi. (DHA)