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Musa Orhan’a 10 yıl hapis

Siirt'te 18 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan eski uzman çavuş Musa Orhan'a 10 yıl hapis cezası verildi.

Yayınlanma: 14:27 - 03 Aralık 2021 Güncellenme:
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Musa Orhan’a 10 yıl hapis

Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Orhan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi’nden (SEGBİS) katıldı.

Sanık avukatı ile maktul İpek Er’in annesi Hikmet ve babası Fuat Er ile avukatları salonda hazır bulundu.

Savcının önceki duruşmadaki mütalaasına tekrar ettiği duruşmada, avukatların mütalaaya ilişkin beyanları alındı.

Mahkeme, Musa Orhan'a 10 yıl hapis cezası verdi.

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