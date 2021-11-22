Müslüme’nin ölümüyle ilgili iki yeni gelişme

Mersin'in Gülnar ilçesinde kaybolduktan 10 gün sonra cesedi bulunan Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili yayın yasağı kararı alındı. Öte yandan aile fertlerinden 8 kişi, adliyeye sevk edildi.

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Mersin’in Gülnar ilçesinde kaybolduktan 10 gün sonra cesedi bulunan Müslüme Yağal’ın (3) şüpheli sıfatıyla gözaltına alınan annesi Selvi ve babası Mehmet Yağal’ın da aralarında bulunduğu aile üyeleri, sağlık kontrolünden geçirildi.

YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ

Aile fertlerinden 8 kişi adliyeye sevk edilirken, Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yazılı açıklama geldi. Soruşturma kapsamında yayın yasağı getirildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

*M.Y.’nin ailesinin 10 Kasım tarihinde kızlarının kayıp olduğunu ihbar etmesi üzerine mülhakatımız Gülnar Cumhuriyet Başsavcılığı’nca kayıp çocuk olayıyla ilgili derhal soruşturma açılarak geniş kapsamlı arama işlemleri başlatılmıştır.

*M.Y.’nin cansız bedeninin bulunmasının ardından aralarında aile bireylerinin bulunduğu 8 kişi hakkında aynı gün Gülnar Cumhuriyet Başsavcılığı’nca gözaltı kararı verilmiştir. Ayrıca soruşturmanın tüm yönleriyle aydınlatılması için yayın yasağı kararı alınmıştır.

*Adı geçen kişilerin ifade alma işlemleri ve delil toplama faaliyetleri halen devam etmekte olup soruşturma tüm yönleriyle, hassasiyet ve titizlikle yürütülmektedir. DHA

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