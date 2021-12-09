Mustafa Akyol cinayetinde şüpheli emlakçı çıktı

İstanbul’da, 70 yaşındaki Mustafa Akyol’un başından vurularak öldürülmesiyle ilgili, emlakçı Murat S. gözaltına alındı. Hakkında birçok kişiyi ev sahibi yapmak vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla dava açıldığı belirtilen Murat S.’nin; cinayetin gerçekleştiği adreste parmak izi çıktığı öğrenildi.

HABIP ATAM

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Esenyurt'ta tek başına yaşayan 70 yaşındaki Mustafa Akyol 11 Kasım günü evinde ölü olarak bulundu. Yakınları tarafından evde koltuğunda oturur vaziyette bulunan yaşlı adamın önce kalp krizi geçirdiği düşünüldü. Ancak yakınlarının koltuktan kaldırmak istediği Akyol'un başının arkasında kan olduğu görülünce durum polise bildirildi.

EMLAKÇININ PARMAK İZİ ÇIKTI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Masası ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan araştırmalarda Mustafa Akyol'un emlakçı Murat S.'den 10 bin lira alacağı olduğu anlaşıldı.

Birçok kişiden ev sahibi yapma vaadiyle para topladığı ve hakkında dolandırıcılık iddiasıyla dava açılan ve araması bulunan Murat S.'nin cinayet işlenen evde de parmak izi bulundu. Bunun üzerine Murat S. hakkında cinayetten de arama kararı çıkarıldı.

ALACAĞINI İSTEDİĞİ İÇİN ÖLDÜRÜLDÜ

Polisin yaptığı araştırmalarda şüphelinin izine Esenyurt'ta rastlandı. Belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Murat S. düzenlenen baskında gözaltına alındı. Aramalarda ise cinayette kullanıldığı değerlendirilen ruhsatsız bir tabanca, susturucu ve 8 mermi ele geçirildi.

Polis kayıtlarında hakkında 21 suç kaydı olduğu öğrenilen şüphelinin Akyol'a 10 bin lira borcu olduğu öne sürüldü. Mustafa Akyol'un parasını istediği, ancak şüphelini vermemek için ısrarcı olduğu iddia edildi. Cinayetin ikili arasında yaşanan tartışma sebebiyle işlendiği iddia edildi.