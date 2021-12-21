Mustafa annesinin yokluğuna 17 gün dayanabildi

26 yaşındaki Mustafa Er, annesinin ölümüne 17 gün dayanabildi. Geçtiğimiz hafta annesini kaybeden Mustafa bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

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Aydın ve çevresinin önde gelen tüccarlarından geçtiğimiz yıl vefat eden Mustafa Ali Er'in oğlu down sendromlu Mustafa Er'in annesi Fatma Er, geçtiğimiz hafta yaşlılığa bağlı rahatsızlıklarından dolayı hayatını kaybetti.

Annesini kaybettikten yaklaşık bir hafta sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ilçenin sevilen siması 26 yaşındaki Mustafa, yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Hastanede covid-19 testi pozitif çıkan Mustafa Er, hekimlerin tüm müdahalesine rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.



Mustafa Er'in naaşı Köşk Çarşı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Uzundere Mahallesi mezarlığında toprağa verildi. İHA

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