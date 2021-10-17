Mustafa Sarıgül: Elitlerin egemenliğine son vereceğiz

İstanbul’da partisinin ilçe başkanlığı açılışında konuşan TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, iktidarı sert sözlerle eleştirdi.

Batuhan SERİM

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Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, İstanbul'da Avcılar İlçe Başkanlığı açılış töreninde konuştu. İktidarları mevsimlere benzeten Sarıgül, “Mevsimi gelince değişir, çare değişimde. AK Parti’nin ülkemizi yönetme heyecanı ve gücü kalmamıştır.”” ifadelerini kullandı.

“TASARRUF TEDBİRLERİ KARARNAMESİ YEREL MEDYANIN KRİZE GİRMESİNE NEDEN OLDU”

Marmaris'te yapılmakta olan yerel medya çalıştayını yakından takip ettiğini belirten Sarıgül, “Tasarruf tedbirleri kararnamesi mahalli gazetelerin, radyo ve televizyonların krize girmesine neden oldu. Üç bakan, üç ayrı özel uçakla, aynı şehre giderken bir yerel gazetenin yılda alacağı 8-10 bin lirayı tasarruf diye sunmak ayıptır. Meclis karar özetlerini İzmir’deki yerel gazetelerde yayınlatarak mahalli basına destek veren İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni tebrik ediyorum. Bu uygulamanın diğer belediyelere de örnek olmasını istiyorum. Ben, hem yerel siyasetin hem de yerel medyanın öneminin önümüzdeki yıllarda daha da artacağını düşünüyorum.” diye konuştu.

“ELİTLERİN EGEMENLİĞİNE SON VERECEĞİZ”

“Türkiye'deki kutuplaşma ne yazık ki her alana ve medyaya yansımıştır.” diyen Sarıgül, “Haberle yorumun birbirine karıştığı bir dönemde yaşıyoruz. Söylediğiniz bir söz iki taraftan birisine hizmet etmiyor, onlarla aynı paralellikte olmuyorsa haber değeri taşımıyor. Ben kimseye özenmiyorum. Kimseye gönderme yapmıyorum. İki ittifaktan birine yakın olmak veya hedef almak için konuşmuyorum. Böyle bir derdim de yok. Ben açık, net, şeffaf bir siyaset yapıyorum. Biz kurulduğumuz günden bu yana diyoruz ki; Milletten aldıkları vergiyle millete afra tafra yapanların, millete tepeden bakanların hegemonyasına, elitlerin egemenliğine son vereceğiz.” açıklamasında bulundu.

“BU KADAR MAĞDURU OYNAYAN BİR PARTİ GÖRMEDİM”

Her ülkede iktidarlar olduğunu ancak o ülkeyi demokratik yapanın özgür muhalefet olduğunu vurgulayan Sarıgül, “Muhalefet iktidarı eleştirir ve iktidarın yerine geçmek ister. Muhalefetteki partilerin bu amaçla çalışması, bir araya gelmesi suç değildir. Normal olan budur. Bu kadar yıldır siyaset yapıyorum, bu kadar iktidar partisi gördüm fakat bu kadar mağduru oynayan, bu kadar suçu başkalarına yükleyen bir parti görmedim. Siyasetteki kutuplaşma öyle bir noktaya geldi ki; bu kadar kötü yönetime rağmen ülkeyi yönetenler, ‘Biz gidersek daha kötü olur.' diyebiliyor.” dedi.

“HALKIN HAYATINDAN MEMNUN OLDUĞUNU PİŞKİNLİK İÇİNDE SÖYLEYEBİLİYORLAR”

Sarıgül açıklamasına şu sözlerle devam etti:

“Paramız pula dönmüş, 1 dolar 10 liraya yaklaşmış, soğan, patates, sıvı yağ dahi lüks hale gelmiş, emeklilerin, emekçilerin yüzde 80'inin mutfak masrafını ödeyecek kadar geliri yok, enflasyonda, işsizlikte, gelir dağılımında en kötü 10 ülke arasında yer alıyoruz; ülkeyi yönetenler, ‘Biz gidersek daha kötü olur.' diyebiliyor, ‘Halkın hayatından memnun olduğunu' büyük bir pişkinlik içinde söyleyebiliyorlar. Daha da vahim olanı bu kadar kötü tabloya rağmen halk, ekonomik sorunları muhalefetin de çözemeyeceğine inanıyor.”

“BİR KİŞİNİN TEK BAŞINA ÜLKEMİİ YÖNETMESİNİ DOĞRU BULMUYORUZ”

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni eleştiren Sarıgül, “Türkiye Değişim Partisi olarak bir kişinin tek başına ülkemizi yönetmesini doğru bulmuyoruz. Kuvvetler ayrılığı ilkesinin eksiksiz işlediği, yargının bağımsız olduğu, yasama organının denetim yapabildiği parlamenter sistemden yanayız. Başkanlık Sistemi ülkemizi kucaklayamamıştır. Bizim sorunlarımız var ama sorunlarımızın çözüm yeri ne Washington'dur, ne Brüksel'dir, ne Moskova'dır. Bu sorunların çözüm yeri, başkent Ankara'dır. Ülkemize ayar vermeye kalkışanlar karşısında TDP'yi bulur.” şeklinde konuştu.

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