Mustafa Sarıgül’den ‘Başkanlık Sistemi’ tepkisi

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın, ‘Başkanlık sistemini getirdik ve bu yeni sistemden de memnunuz. Dönüş yok’ sözlerine tepki gösterdi.

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Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, yeni seçilen parti meclisi üyeleri ile partisinin Sakarya Kartepe'deki 1. Değişim Kampı'na katıldı.

“EKONOMİYE, YARGIYA DA ADALETİ BİZ GETİRECEĞİZ”

TDP'nin büyük kurultayını yaptığını ve seçime girme hakkı kazandığını belirten Sarıgül, “Kurultay sonrası partimize yönelen dikkatler iyice artmıştır. Yaptığımız kurultayda içi boş sözler değil, somut çözümler ve uygulanabilir projeler önerdik. Farkımızı ortaya koyduk. Türkiye'yi değiştirmeye başladık. Önce siyasetin dilini değiştirdik. Türk siyasetinde vicdan, merhamet, varlığı, bereketi ilk biz kullandık. Parti üyelerimizi söz sahibi yaparak siyasete adalet getirdik. İnşallah, ekonomiye, eğitime, sağlığa, yargıya da adaleti biz getireceğiz.” diye konuştu.

“ANADOLU'DA YAPRAK KIPIRDAMIYOR”

Türkiye'de ortadireğin kalmadığını söyleyen Sarıgül, “Esnaf perişandır, çiftçi borca batmış haldedir. Emeklinin, emekçinin tenceresinde dert kaynamaktadır. Benim bizzat gördüğüm şudur; Anadolu'da yaprak kıpırdamıyor. Maaş ve devlet yardımı dışında gelir kaynağı kalmamış.” ifadelerini kullandı.

“İSRAF VE GÖSTERİŞE SON VERECEĞİZ”

Ekonomide yaşanan sorunlara dikkat çeken Sarıgül, “Ekonomide mucize adam, mucize formül olmaz. Süslü sözlerle, içi boş paketlerle ekonomi düzelmez. Ekonominin can damarı güven ortamını sağlamaktır. Biz, hukukta ve demokraside evrensel kurallara uyarız. Ekonomiyi ehil ellere teslim ederiz ve bu ellere müdahale etmeyiz. Böylece güven ortamını sağlarız. İmtiyazlı bazı şirketler ve haksız rekabet nedeniyle kabuklarına çekilen girişimcilerimize yatırım yapma, üretme hevesini biz kazandırırız. İsraf ve gösterişe son vereceğiz. İsraf ve gösterişi bitirirsek, Türkiye'mizin daha iyi bir Türkiye olacağına inancımız tamdır.” açıklamasında bulundu.

“PARLAMENTER SİSTEMDEN YANAYIZ”

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın, ‘Başkanlık sistemini getirdik ve bu yeni sistemden de memnunuz. Dönüş yok' sözlerine de tepki gösteren Sarıgül, şöyle dedi:

“Türkiye Değişim Partisi olarak bir kişinin tek başına ülkemizi yönetmesine doğru bulmuyoruz. Kuvvetler ayrılığı ilkesinin eksiksiz işlediği, yargının bağımsız olduğu, yasama organının denetim yapabildiği parlamenter sistemden yanayız. Başkanlık sistemi ülkemizi kucaklayamamıştır. Sayın Erdoğan memnun olsa da halkımız memnun değildir. Halkımızı memnun etmeyen, onun sorunlarını çözemeyen bir sistemden biz de memnun olmayız.

“SİYASİ PARTİLER YASASINDA VE SEÇİM KANUNUNDA DEĞİŞİKLİKLER YAPALIM”

Tüm siyasi partilere çağrıda bulunuyorum: Demokratik parlamenter sisteme geri dönelim. Parlamenter sistemin siyasi krizlere, hükümet istikrarsızlığına sebep olmasını önleyecek ek tedbirler alalım. Kapsamlı bir devlet reformu yapalım. Yargı bağımsızlığını sağlayalım. Siyasi partiler yasasında ve seçim kanununda değişiklikler yapalım. Türkiye milletvekilliği sistemi kuralım. Partiler aldıkları oy oranında burada temsil edilsin. Belediye başkanlığı seçimlerini iki turlu yapalım.”

“TÜRKİYE'NİN ÖNÜNÜ KESEN TEK LOBİ, SİYASET LOBİSİ”

“Ülkemizde işsizlik artmış, kiralar uçmuş mutfaklarda yangın var. Siyaset lobisinin umurlarında olmaz.” ifadelerini kullanan Sarıgül, “Ben çıkıp, ‘Türkiye'nin önünü kesen tek lobi var! O da siyaset lobisidir' deyince kızıyorlar. Bunların hepsini evlerine göndermeden, bu düzeni değiştirmeden Türkiye rahat edemez.” şeklinde konuştu.

“SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ ANKARA'DIR”

Türkiye'nin sorunları olduğunu dile getiren Sarıgül, “Ama sorunlarımızın çözüm yeri ne Washington'dur, ne Brüksel'dir, ne Moskova'dır. Bu sorunların çözüm yeri, başkent Ankara'dır. Ülkemize ayar vermeye kalkışanlar karşısında TDP'yi bulur.” vurgusu yaptı.

“ÖĞRENCİLERİN KREDİ BORÇLARINI SİLECEĞİZ”

Sarıgül, açıklamasına şu sözlerle devam etti:

“TDP İktidarında söz de, karar da milletimin olacaktır. Dışarıdan tarım ürünü ithal etmeyeceğiz. ABD'nin ne ekeceğimize, karışmasına izin vermeyeceğiz. Tütünümüzü, şeker pancarımızı biz planlayıp, biz ekeceğiz. Çiftçimize alım garantisi vereceğiz. Öğrencilerimizin kredi borçlarını sileceğiz. Engelliler Bakanlığı'nı biz kuracağız. Deprem ve doğal afetler konusunda vatandaşlarımızın yanında olacağız. Deprem ve Doğal Afetler Bakanlığı'nı kuracağız.

“BAKANLAR TBMM İÇİNDEN SEÇİLECEK”

Dışardan bakan ataması yapmayacağız. Bakanlar TBMM içinden seçilecek. Bakanlıkları, görev alanlarına göre ayıracağız. Olmaz arkadaşlar olmaz. Tarım ve Orman Bakanlığı bir arada olmaz. Turizm ve kültür bir arada olmaz. Çevre ve şehircilik bir arada olmaz. TDP iktidarında, Yatırım ve Projeler Bakanlığı'nı kuracağız. Gölge bakanlarımızı açıklayacağız.

“OKULUNU BİTİRENLER İŞSİZ, OKUYANLAR YURTSUZ”

Değişim Kampı'nda gördüğümüz manzara şudur; ülkemiz ve milletimiz zor bir süreçten geçmektedir. Milletimiz manen yorgun, madden çok zor durumdadır. Ankara‘da kurumlar yıpranmış, siyaset yara almış, ülkemiz dışarda ve içerde birçok problemle karşı karşıyadır. Her alanda milletimiz kutuplaştırılmış, okulunu bitirenler işsiz, okuyan öğrencilerimiz yurtsuzdur. Köylümüz ve çiftçimiz yoksullukla karşı karşıyadır. Ancak yurttaşlarımız yalnız ve çaresiz değildir. TDP İktidarında kimseyi dışlamayacağız.”