Mustafa Sarıgül’den ittifak açıklaması

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin ‘İktidara Hazırlık Merkezi’ olarak adlandırdıkları il binasının açılışı için geldiği Antalya’da, açılış öncesinde bir otelde partililerle buluştu. Ardından partisinin il binası açılışını yapan Sarıgül, gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı.

‘ANA MUHALEFET PARTİSİ OLACAĞIZ’

Partilerine karşı çıkan kişilerin milletin kararlı tutumuyla gideceklerini belirten Sarıgül, şunları söyledi:

* Muhalefet ve iktidar koltuklarını korumaya çalışıyor, ama biz Türkiye’yi koruyacağız.

* Değişime karşı çıkacaklar, beğenmeyecekler fakat milletimizin kararlı tutumu karşısında bizleri beğenmeyenler çekip gidecekler.

* Önce ana muhalefet partisi, sonra da inşallah iktidar olacağız. Kısır ve kişisel tartışmalardan uzak, ülkenin gündemini biz belirleyeceğiz.

* TDP’nin amacı bütün ulusu kucaklamaktır. Bugünkü partiler yurttaşlarımıza artık umut vermiyor. 100’er oyları var diyorlar.

* Yüzde 20-25 kararsız oy var. Onlar iktidar ve muhalefete küsen oylar. O oyların adresi de Türkiye Değişim Partisi. 100’er oy yok, küsen oy var.

“SEÇİMLERİN NORMAL ZAMANINDA YAPILMASINI İSTERİZ”

Erken seçimle ilgili düşüncesinin sorulması üzerine Sarıgül, şu ifadeleri kullandı:

* Partimiz kasım ayı itibariyle seçimlere hazır hale gelecek. Doğal afetler, büyük sıkıntılar yoksa seçimlerin normal zamanında yapılmasını arzu ederiz.

* Yapılacak her seçime de 6 ay sonra en hazırlıklı partiyiz. 20 yıllık iktidarda biz de olsak yoruluruz. Türkiye’yi yönetmeye en hazırlıklı parti Türkiye Değişim Partisi’dir.

“HİÇ KİMSEYLE İTTİFAK YAPMAYACAĞIZ”

Hiçbir partiyle aynı safta olmadıklarını söyleyen Sarıgül, şöyle konuştu:

* Diğer siyasi partilerin ne yaptığı, onların kendi bilecekleri yoldur. CHP ve Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun insan olarak başımın üzerinde yeri vardır. Ama biz şu anda farklı bir siyasi partiyiz.

* Biz Ankara’ya kimsenin sofrasına oturmaya, kimsenin sofrasından pay almaya değil, büyük bir vatan sofrası kurmaya gidiyoruz.

* Bütün siyasi partilere saygı ve sevgimiz sonsuzdur. Mevcut hiç kimseyle ittifak yapmayacağız. İttifak yapmak isteyen partiler kendi oylarını gizlemek isteyenlerdir.

* Öyle bir aday çıkaracağız ki inşallah ilk turda ipi göğüsleyecek. Demokratik parlamenter sistemin daha yararlı olacağını düşünüyoruz. Tek başıma verdiğim kararlarda hep hata yaptım. DHA