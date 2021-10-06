Naci İnci’yi protesto eden öğrenciler tutuklandı
Boğaziçi Üniversitesi’ne atanan rektör Prof. Dr. Naci İnci’yi protesto ettikleri sırada gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 7 öğrenciden 5’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öğrencilerden 2’si ise tutuklandı.
Boğaziçi Üniversitesine atanan rektör Prof. Dr. Naci İnci'yi protesto sırasında rektörlük binası önünde toplanan 60'a yakın öğrenci arasından 10 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan öğrencilerden 3'ü, emniyette ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.
Adliyeye sevk edilen 7 öğrenciden 4'ü savcılıkça adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3'ü tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilmişti.
İKİ ÖĞRENCİ TUTUKLANDI
İstanbul Sulh Ceza Mahkemesine, tutuklama talebiyle sevk edilen 3 öğrenciden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 öğrenci ise tutuklandı. Tutuklanan 2 öğrenci, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderilecek.