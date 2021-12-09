Nasuh Mahruki: İstanbul depreminde kurtarıcı bulamayacağız

Aydın'ın turistik ilçesi Kuşadası'nda düzenlenen Deprem ile Kentsel Dönüşüm Kurultayı'nda konuşan AKUT Vakfı Başkanı Nasuh Mahruki "Beklenen İstanbul depreminde yıkılacak iki bina enkazının başına koyacağımız, deprem bilgisi olan bir kurtarıcı bile bulamayacağız." dedi.

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Kuşadası Belediyesi'nin düzenlediği, depremle ilgili uzmanların katıldığı Deprem ile Kentsel Dönüşüm Kurultayı'nda konuşan uzmanlar olası depremlere hazırlık, kentsel dönüşüm, deprem yönetmeliği, imar affı, arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili bilgiler verdi.

Japonya Yurtdışı İnşaat Şirketleri Derneği Türkiye Genel Sekreteri Yüksek İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki, Türkiye'nin de tıpkı Japonya gibi deprem kuşağında yer aldığını ancak Türkiye'de deprem nedeniyle çok fazla ölüm yaşandığını söyledi. Bu ölümlerin bir an önce durdurulabilmesi için kaçak ve kontrolsüz yapılaşmanın önüne geçilmesi gerektiğini belirten Yoshinori Moriwaki, Türkiye'de dönem dönem uygulanan imar aflarına çok şaşırdığını ifade etti.

“İMAR AFFINI ANLAYAMIYORUM”

Yoshinori Moriwaki “Af, insana uygulanan bir şeydir. Bina için affın nasıl bir şey olduğunu anlayamıyorum. İnşaat mühendisi olarak bunu kabul edemiyorum” diyerek depremin ne zaman olacağını merak edip durmak yerine her an depreme hazır olmak gerektiğini belirtti. Yoshinori Moriwaki, binalarda sismik izolatör kullanımının, anaokullarından itibaren çocuklara verilecek deprem eğitiminin, yapılacak düzenli tatbikatların, yaşam üçgeninin ve deprem çantasının hayati öneme sahip olduğunu söyledi.

“İSTANBUL DEPREMİNDE ENKAZLARA KOYACAK KURTARICI BULAMAYACAĞIZ”

Örgütlü toplumun çok önemli olduğunu ifade eden AKUT Vakfı Başkanı Nasuh Mahruki de, afetlerle mücadelenin arama kurtarma ekiplerinin sayısının arttırılarak yapılamayacağının altını çizdi. Bilimsel bir yaklaşımla önlem alınması gerektiğini, beklenen İstanbul depreminde 48 bin binanın yıkılacağını belirterek, “Türkiye'de 48 bin kurtarmacı yok. 24 bin kurtarmacı da yok.

Beklenen İstanbul depreminde yıkılacak iki bina enkazının başına koyacağımız, deprem bilgisi olan bir kurtarıcı bile bulamayacağız. Afetlerle mücadele arama kurtarma ekiplerinin sayısını çoğaltmakla yapılmaz. Risk yönetimi safhasında yapılır. Ne yazık ki bu konuda çok zayıfız. Bir ülkeyi afetlere hazırlamak siyasi iktidarların işidir. Türkiye'de siyasi iktidar tüm konular da olduğu gibi bu konuda da gerekeni yapmıyor” ifadelerini kullandı.

“KENTSEL DÖNÜŞÜM RANT HIRSINA KURBAN EDİLDİ”

Konuşmasında Türkiye'de hem sistemden hem de insanlardan kaynaklanan önemli sorunlar bulunduğunu söyleyen Mahruki, kentsel dönüşüme dikkat çekerek şunları söyledi; “Kentsel dönüşüm rant hırsına kurban edildi. Amacı dışında kullanıldı. Özellikle de İstanbul gibi riski yüksek bir kentte. ”

“RANT SAĞLANABİLİYORSA DÖNÜŞÜM OLUYOR”

Kentsel dönüşümün amacının dışına çıktığını anlatan Şehir Plancısı Necati Uyar ise“Kentsel dönüşüm ülkemizin uzun süredir devam eden gündemi. Türkiye'de dönüşüm büyük oranda yap-yık biçiminde devam ediyor. Müteahhitlerin yada TOKİ'nin olduğu alanlarda rant sağlanabiliyorsa dönüşüm oluyor. Rant yoksa dönüşüm de ağır aksak yürüyor. Kamu bu işe girdiğinde piyasa koşullarında dönüşüm sağlanıyor” dedi.