Navigasyona uydu merdivenlerde asılı kaldı! ‘Bir el atın kurban olayım…’

Antalya’da yolu karıştıran sürücü merdivenlerde asılı kaldı. Alkollü olduğu iddia edilen sürücünün merdivenlerden inme anları vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Muratpaşa ilçesi Karaalioğlu Parkı'nın trafiğe kapalı bölümüne otomobiliyle gelen E.T., iddiaya göre, aldığı alkolün de etkisiyle direksiyonu merdivenlere doğru kırdı. Vatandaşların yardım çabasına aldırmayan E.T, yavaş yavaş merdivenlerin bir bölümünden indi.

MERDİVENDE ASILI KALDI

Tamponundan zarar gören otomobil merdivenin ortasında asılı kaldı. Merdivene geldiğini anlayamayan sürücü, aracı zorlayarak ilerlemeye çalıştı. Çevre esnafının ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Ekipler, E.T'yi otomobilden indirerek ekip aracına aldı. Polis ekiplerinin yaptığı alkol testinde, sürücünün 1,33 promil alkollü olduğu belirlendi.

E.T'nin ifadesinde Çakırlar bölgesine gitmek için navigasyonu açtığını ancak yol olarak girdiği güzergahın merdivenlere çıktığını söylediği öğrenildi. Merdivende asılı kalan otomobil çekici yardımıyla otoparka çekildi.

“BİR EL ATIN KURBAN OLAYIM”

Öte yandan, kadın sürücünün merdivenden inme anları vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Vatandaşların sürücüye, “Bırakın bırakın insin karışma, çekilin. Abla el frenini indirseydin keşke. Bas gaza abla Allah'ın dediği olur. Araba askıda kaldı zaten” dediği duyuldu.

E.T'nin ise aracından inerek, “Oradan indim, buradan indim takıldım. Bir el atın kurban olayım takıldım, evime gideceğim” dedi.

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