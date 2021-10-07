‘Ne kadar provokatörsün’ deyip canlı yayında gözaltına aldılar

Boğaziçi Üniversitesi öğrencisinin basın mensuplarına açıklama yaparken gözaltına alınma anları canlı yayına yansıdı. Öğrenciyi gözaltına alan kişinin “Ne kadar provokatörsün sen yahu" dediği duyuldu. Öte yandan Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri öğrencilere destek eylemi düzenledi.

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Boğaziçi Üniversitesi Rektörü olarak atanan Prof. Dr. Naci İnci'yi, rektörlük binası önünde protesto öğrencilerden 10'u, 5 Ekim'de gözaltına alınmış, nöbetçi mahkemeye çıkarılan 3 öğrenciden biri yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2'si ise tutuklanmıştı.

Bugün tutuklamaları protesto etmek için Güney Kapı’da buluşup basın açıklaması kararı alan öğrencilere polis müdahale etmiş çok sayıda öğrenci gözaltına alınmıştı.

“BEN KAMPÜSÜMDE DAYAK YİYECEKSEM NİYE OKUYORUM?”

Basın mensuplarına röportaj veren bir öğrenci, “Ben okuduktan sonra bu hale geleceksem, kampüsümün ortasında dayak yiyeceksem ben niye okuyorum? Şaka mı bu? Ben neyle karşı karşıyayım? Benim polisim, benim hakimim savcım, canımı emanet edeceğim insanlar. Kalemimi bırakmayan, kalemime tutunan, kalemimi en güçlü bir şey olarak gören bir insanım” diye konuştu.

CANLI YAYINDA GÖZALTI

Öğrencinin açıklaması sırasında polisler müdahale bulunarak öğrenciyi gözaltına aldı. O anlar canlı yayına yansıdı. Gözaltı sırasında bir kişinin “Ne kadar provokatörsün sen yahu” dediği duyuldu.

AKADEMİSYENLERDEN ÖĞRENCİLERE DESTEK

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri ise rektörü protesto nöbetlerinin 186'ncısını gerçekleştirdi.

Rektörlük binasına sırtlarını dönen akademisyenler, nöbetleri sırasında tutuklanan öğrencilerin fotoğraflarının yer aldığı dövizleri tuttu. Akademisyenler, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber, ya hiçbirimiz” sloganları attı.

Ardından haftalık basın açıklamalarını okuyan akademisyenler, şu ifadeleri kullandı:

* Salgın koşullarında son derece hazırlıksız ve aceleci bir şekilde başlatılan dönemin sebep olduğu gerginlik ortadadır. Atanmış rektörlüğe karşı yapılan öğrenci protestolarının akabinde, 5 Ekim Salı günü okulumuzun 10 öğrencisi güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

* 14 öğrencimiz hakkında atanmış rektör Naci İnci'nin şikayeti üzerine işlem başlatıldı. 7 öğrencimiz mahkemeye sevk edildi. Dün gece de 2 öğrencimizin tutuklu olarak yargılanmak üzere cezaevine gönderildiğini öğrendik.

* Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri olarak, öğrencilerimizin eğitim haklarının bu şekilde gasp edilmesine karşıyız.

* Hocaların yüzde 95 ret oyunu almış atanmış yönetimin, kampüs içindeki itilafların çözümünü savcılıkta aramasını ve güvenlikçi yöntemlere başvurmasını kabul etmiyoruz. Tüm öğrencilerimizin derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz.