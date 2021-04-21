‘Ne olur Allah aşkına yazmayın’ diye yalvarmıştı, o cezayı CHP ödeyecek

CHP Nilüfer ilçe Başkanı Fırat Yılmaz, Düzce’de Cumartesi günü kısıtlama nedeniyle denetim yapan polislerin durdurduğu kağıt toplayıcısı Ramazan D.’ye kesilen para cezasını ödeyeceklerini belirtti.

“KİMSEDEN AMAN DİLEME, YALNIZ DEĞİLSİN RAMAZAN…”

Düzce'de yaşayan ve karton toplayarak 6 aylık oğluna bakmaya çalışan Ramazan D.’ye, sokağa çıkma yasağında çalışmak zorunda olduğu için 5 bin 850 TL ceza kesildiğini belirten Yılmaz, “Gözyaşları içinde ceza kesilmemesi için kendini parçalayan Ramazan ile yarın irtibata geçiyoruz. CHP Nilüfer olarak Ramazan'a kesilen cezayı biz ödeyeceğiz. 6 aylık evladının mama, bez, pişik kremi ve ıslak mendil ihtiyaçları yıl sonuna kadar CHP Nilüfer Bebek Market kampanyamız dahilinde her 15 günde bir adresine kargo ile göndereceğiz” dedi.

“MÜBAREK GÜNDE, İÇTEN TEMENNİMDİR…”

Yaşananlara tepki gösteren Yılmaz, “Halkı işsiz bıraktınız, yoksulluğa mahkum ettiniz, açlık sınırının altında milyonlar yarattınız. 6 aylık bebeğine bakmak için karton toplayan adama sokağa çıkma yasağına uymadığı ve ehliyetsiz motor kullandığı için 5 bin 850 TL ceza kestiniz. Bu adamın acı dolu haykırışları, gece başınızı koyduğunuz kuş tüyü yastıklardan eksik olmasın” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Düzce’de Cumartesi günü kısıtlama nedeniyle denetim yapan polis, kağıt toplayıcısı Ramazan D.’ye 5 bin 850 lira ceza kesti. Hem sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek hem de ehliyetsiz motosiklet kullanmaktan ceza kesilen Ramazan D. “Evim kira, 6 aylık oğlum var, yapmayın! Yok ağabey yok! Ne yapalım? Ne olur Allah aşkına, Peygamber aşkına, elinizi ayağınızı öpeyim yapmayın kurban olduğum. Mübarek gün neden böyle yapıyorsunuz?” diye yalvarmıştı.