Niğde Belediyesi taşınmalarını kiraya veriyor
Niğde Belediyesi'ne ait 17 adet taşınmaz (Lokanta, çay ocağı, dükkan, taksi durağı hisseleri ve büfe) 3 yıllığına kiraya verilecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; İlanda adresi, mahallesi, cinsi, nosu, m² si muhammen bedeli yazılı Lokanta, Çay Ocağı, Dükkan, Büfe ve Taksi Durağı Hisseleri; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 nci maddesi gereğince Açık Teklif Açık Artırma usulüyle 3 (üç) yıl süreyle, kiraya verilecektir.
İhaleye katılmak isteyenler; 20/09/2021 günü saat 17:00' a kadar aşağıda yazılı belgeleri ve % 3 geçici teminatı Vakıflar Bankası Niğde Şubesi TR53 0001 5001 5800 7296 8116 69 Nolu Niğde Belediyesi hesabına ödeyip, Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilecektir.