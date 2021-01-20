Nissan eski CEO’sunun kaçırılmasına ilişkin 3 sanık hakkında savcı mütalaasını açıkladı

Bakırköy 17. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar özel bir jet şirketinin ticaret müdürü Okan Kösemen ile pilotlar Noyan Pasin, Özgü Bilge Bayram, Bahri Kutlu Sömek ve Serhat Kahvecioğlu ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin açıkladığı mütalaasında sanıklar Okan Kösemen, Noyan Pasin ve Bahri Kutlu Sömek’in “Göçmen kaçakçılığı” suçundan ayrı ayrı 12 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

Mütalaada diğer sanık pilotlar Özgü Bilge Bayram ve Serhat Kahvecioğlu’nun ise “Göçmen kaçakçılığı” suçundan ayrı ayrı beraatları istenirken, hosteslerden Serpil Kurnaz Kuyumcunun üzerine atılı suçun “Ön ödemeye” tabi olması ve sanığın bu ön ödemeyi yerine getirmesi nedeniyle hakkındaki davanın düşürülmesi talep edildi.

Mütalaada diğer hostes sanık Nesrin Altunala’nın da beraatı istendi. Ayrıca mütalaada pilotlar Özgü Bilge Bayram ve Serhat Kahvecioğlu’nun ise “Suçu bildirmeme” suçundan suç duyurusunda bulunulması talep edildi.

SANIKLAR HAKKINDAKİ ADLİ KONTROL TEDBİRİ KALDIRILDI

Sanık avukatlarının beyanlarının alınmasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, tüm sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol hükümlerini kaldırılmasına karar verdi. Mütalaaya karşı sanıkların son savunmalarını hazırlaması için duruşma ertelendi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Japonya’da Görevi kötüye kullanma” suçundan ev hapsinde tutulan Nissan’ın eski CEO’su Carlos Ghosn, 30 Aralık 2019 tarihinde bir müzik kutusu içinde Osaka’dan İstanbul’daki Atatürk Havalimanına, İstanbul üzerinden de Lübnan’ın başkenti Beyrut’a uçakla kaçırılmıştı.

Kaçırılma olayına ilişkin aralarında özel bir jet şirketinin müdürü olan Okan Kösemen, 4 pilot ve 2 hostes hakkında dava açılmıştı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 19 sayfalık iddianamede Okan Kösemen, Bahri Kutlu Sömek, Noyan Pasin, Özgü Bilge Bayram ve Serhat Kahvecioğlu hakkında “İştirak halinde göçmen kaçakçılığı” suçundan ayrı ayrı 3er yıldan 8er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

Ayrıca iddianamede Nesrin Altunalan ve Serpil Kuyumcu hakkında ise “Suçu bildirmeme” suçundan birer yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. DHA

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