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O teröristin kimliği belli oldu! Başına 1 milyon TL ödül konmuş

24 Ağustos'ta etkisiz hale getirilen üç teröristten birinin 1 milyon TL ödülle aranan PKK'lı terörist Diljin Mariya Dersim kod adlı Saniye Toprak olduğu ortaya çıktı.

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O teröristin kimliği belli oldu! Başına 1 milyon TL ödül konmuş

Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Eren-13 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ufuk Bingöl Operasyonu kapsamında Gabar Dağı bölgesinde 24 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleşen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirilmişti.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Gabar bölgesinde sorumlu seviyede faaliyet yürüten ve Terörden Arananlar Listesi’nde 1 milyon TL ödülle turuncu kategoride yer alan Diljin Mariya Dersim kod adlı Saniye Toprak olduğu tespit edildi.

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