ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak?

Özel Güvenlik olarak iş hayatına devam etmek isteyen adaylar için düzenlenen 93. ÖGG sınav sonucu için kısa bir süre kaldı. Son zamanların en çok ilgi gören meslekleri arasında yer alan Özel Güvenlik Görevlisi için sınava katılan adaylar sonuçlara kilitlendi. ÖGG sınav sonuçları 3 Eylül 2021 tarihinde açıklanacak.

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Özel Güvenlik sınavı 14 Ağustos tarihinde yapıldı. Sınavın ardından gözler ÖGG sonuçlarına çevrildi. 93. ÖGG sınav sonuçları öncesinde soru ve cevaplar yayınlandı. İşte EGM tarafında 93. ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖGG SINAV SORULARI VE CEVAPLARI

ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

93. Dönem ÖGG sonuçları henüz açıklanmadı. Sınav sonuçları 3 Eylül 2021 tarihinde açıklanacak.

ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI EGM'DE NASIL SORGULANIR?

EGM tarafından düzenlenen ÖGG sınavı yine Emniyet Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet hesabından açıklanacak. Sonuç açıklandığı andan itibaren sorgulamak için T.C. kimlik numaranızı bilmeniz ve güvenlik kodunu doğru girmeniz gerekiyor.