Oğlu SMA hastası olan baba: Tedavi masrafı 26 milyonu buldu, nasıl ödeyeyim?

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Çorum'da SMA hastası Tuğkan Uraz'ın ailesiyle görüştü. Küçük Tuğkan'ın babası, "26 trilyonu (milyon) bulacak bir aile değilim. Belki 1 trilyon, 2 trilyonu bulurum. Ama 26 trilyonu hiçbir aile çıkaramaz. Ben tüm ailelerin sesiyim. Bu paranın imkanı yok" diyerek dert yandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Çorum'daki ziyaretlerine devam eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muharip Gaziler Derneği ve esnaf ziyaretinde bulundu. Daha sonra Çorum Otizm Derneği’ni de ziyaret ederek aileler ile görüşen CHP lideri Kılıçdaroğlu, SMA hastası Tuğkan Uraz için düzenlenen yardım kampanyasına destek vermek için ailesi ile bir araya geldi.

“ÇOCUĞUM ÖLÜME TERK EDİLECEK”

Tuğkan Uraz'ın babası çocuğunun iyileşmesi için masrafın 26 milyon lirayı bulduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

* Şu anda Türkiye'mizdeki tedavi bizi iyileştirmiyor, sadece durduruyor. Benim çocuğum dozların hepsini bitirdi. Şimdi 20 gün sonra Samsun 19 Mayıs'ta 5 tane doktorun önünde heyete girecek. Heyetten yüzde 70 alırsa 5. doz iğne vurduracak.

* Yüzde 70'i geçemezse çocuğumun Türkiye'de tedavisi bitmiştir. Yani Türkiye ölüme terk etti. Benim bu kadar çığlığım, üzüntülerim, sizin önünüzü kesme sebebim tamamen bu.

* 20 gün sonra benim çocuğum yüzde 70'i geçemezse, benim çocuğum tamamen ölüme terk edilecek. Benim derdim bu. Ben buna alıştım. Makinalarla yatıp, makinalarla kalkıyorum. Yerel medya da bizim sesimizi duysun. Bizim elimizi tutsunlar. Halk olarak sesimizi duysunlar.

* 26 trilyonu bulacak bir aile değilim. Belki 1 trilyon, 2 trilyonu bulurum. Ama 26 trilyonu hiçbir aile çıkaramaz. Ben tüm ailelerin sesiyim. Bu paranın imkanı yok. Ben 4 aydır sokaklardayım topladığım para 1 trilyon.

* 1 lira verenden de 10 lira verenden de Allah razı olsun ama topladığımız bu. 2 yaşına kadar ne toplayabilirim ben? 10 trilyon toplasam 16 trilyon daha yok.

“ORTAK ÇALIŞARAK ÇEMBERİ BÜYÜTECEĞİZ”

Kılıçdaroğlu, “Bu konuyu sadece ben değil, tüm milletvekili arkadaşlarımız dile getiriyor. Aynı zamanda meclis genel kurulunda milletvekili arkadaşlarım bu konuyu gündeme getiriyor. İlacın pahalı olup olmamasına bakmaksızın, insan hayatı söz konusuysa gerisi teferruattır. Ortak çalışarak çemberi büyüteceğiz” diye konuştu.

“SÖZ VERİLEN TESTLER HÂLÂ BAŞLAMADI”

Öte yandan CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer, Türkiye’de evlenecek tüm çiftlere ücretsiz SMA tarama testi yapılması için yıllardır mücadele ettiğini, Sağlık Bakanı’na bu konuda önergeler verdiğini ancak cevap verilmediği söyledi. Taşçıer, “Söz verdiğiniz testler neden hâlâ başlamadı?” diye sordu.