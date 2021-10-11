Öğrenci ‘dersi anlamadım’ dedi, Muharrem İnce kağıt kalemle anlattı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Sakarya'da bir öğrencinin "Dersi anlamadım" demesi üzerine eline kağıdı kalemi alarak konuyu anlattı.

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce bugün Sakarya'yı ziyareti. İnce, Adapazarı ilçesinde sanayii esnafı ile görüşerek sorunları dinledi, partisinin çözüm önerilerini anlattı.

ÖĞRENCİ ‘MOMENTUMU' SORDU, İNCE ANLATTI

Sedirvan ilçesinde bir öğrenci “Fizik dersinde momentumda sorunum var“ deyince İnce, kalemi eline alarak kağıt üstünde momentumu anlattı. İnce, daha sonra sandalye üstünde ve ayağa kalkarak verdiği örneklerle anlatımını sürdürdü.

“GENÇLİĞİMDE TORNA TESVİYEYE GİTTİM”

Bir tornacı esnafını ziyaret eden İnce, gençliğine dair bir anıyı şöyle anlattı:

“Rahmetli babamın eski bir traktörü vardı. Traktör çok arıza yapıyordu. Sürekli tornacıya gidiyorduk. Babam ‘Bunu torna tesviyeye göndereyim, tornacı olsun’ dedi. Traktörün belasına torna tesviyeye gittik. Orayı bitirince ‘Ben üniversite okuyayım' dedim. Üstüne bir de fizik okudum. Öğretmenlik yaptım. Milletvekilliği yaptım. Burada lise yıllarıma geri döndüm şimdi.”

SANAYİDE ÇALIŞAN ÇOCUĞA İNCE'DEN ŞİİR

İnce, sanayide karşılaştığı bir çocukla da sohbet etti. İnce, “Bir şiir var biliyor musun?” diye sorduğu çocuğa, ‘Kuşlardan önce kalkan' şiirinden şu dizeleri okudu:

“palton yoksa ellerimi tut

kaportacı işçi çocuk

pusu kurmuş kapına

çakal gibi bir soğuk “