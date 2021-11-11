Öğrenciler, Atatürk aleyhine paylaşım yapan öğretim üyesinin istifasını istedi

Konya Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Hüseyin Gökalp’in, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşamını yitirişinin 83'üncü yıl dönümünde yaptığı "Doğ ey güneş erit taştan adamı Ve kurut taşları diken elleri" şeklindeki paylaşımına tepki yağdı. Bugün İslami İlimler Fakültesi önünde bir araya gelen bir grup öğrenci, Hüseyin Gökalp’i istifaya davet etti. İstifa çağrısının ardından Hüseyin Gökalp’in odasına yönelen öğrencilerle başka bir grup öğrenci arasında arbede çıktı.

Müslüm EVCİ

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Konya Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Hüseyin Gökalp, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 83’üncü ölüm yıl dönümünde sosyal medya hesabından skandal bir paylaşım yaptı. Paylaşımında “Doğ ey güneş erit taştan adamı Ve kurut taşları diken elleri” ifadelerine yer veren Gökalp'in sözlerine birçok sosyal medya kullanıcısı tepki gösterdi.

“MUSTAFA KEMAL'İN KURDUĞU ÜNİVERSİTEDEN İSTİFA ET”

Yaşanan gelişmenin ardından bugün aralarında Selçuk Üniversitesi Ülkü Ocakları Başkanı Kürşat Demir'in de bulunduğu bir grup öğrenci İslami İlimler Fakültesi önünde Hüseyin Gökalp'i istifaya çağırdı. Öğrenciler adına açıklama yapan Kürşat Demir, “Seni uyarıyoruz, Türk milletinin ortak değerleriyle uğraşma. Arı kovanına elini sokma. Aklını başına al ve azıcık onurun, şerefin varsa Mustafa Kemal'in kurduğu üniversiteden istifa et” ifadelerini kullandı.

ÖĞRENCİLER ARASINDA ARBEDE ÇIKTI

Yaptıkları açıklamanın ardından Hüseyin Gökalp'in odasına girmeye çalışan öğrenci grubu ile başka bir grup öğrenci arasında arbede çıktı, yumruklaşmalar oldu.

REKTÖRE ÇAĞRIDA BULUNDU

Yaşananların ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Kürşat Demir, “Rektörümüz Metin Aksoy beyfendi öncülüğünde üniversite yönetimini ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden Hüseyin Gökalp isimli öğretim görevlisi şahıs adına soruşturma başlatmasını istiyor bir nebze de olsa içimizi soğutmalarını temenni ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

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