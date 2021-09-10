Öğrenciler Munzur Üniversitesini tercih etmedi: Sebebi Gülistan Doku mu?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrasında puan türlerine göre tercih yapabilecek aday sayıları, bu yıl geçen yıllara göre büyük oranda düştü. ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonrasında Munzur Üniversitesi'nde birçok bölüm boş kaldı. Üniversitelerde ciddi bir eğitim boşluğu olduğunu vurgulayan CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, gençlerin Munzur Üniversitesi'ni tercih etmemesinde geçen yıl kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’nun da etkili olduğunu söyledi.

Evren DEMİRDAŞ

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Munzur Üniversitesi’nde Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde bulunan Mimarlık bölümü, Edebiyat Fakültesi bünyesinde Felsefe Bölümü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü, Mühendislik Fakültesi bünyesinde Makine Mühendisliği Bölümü ve Spor Bilimleri Fakültesinde Rekreasyon Bölümleri tercih edilmedi. Munzur Üniversitesi'nde bu sene bu bölümlere öğrenci yerleşmedi. Spor yöneticiliği, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Sağlık Yönetimi, Finans ve Bankacılık, Zaza Dili ve Edebiyatı, Sosyoloji ve Tarih bölümleri ise kontenjanların yüksek tutulmasına karşın oldukça az öğrenci tarafından tercih edildi.

“KAÇ KİŞİ KAYIT YAPACAK BELLİ DEĞİL”

Konuyla ilgili SÖZCÜ'ye konuşan CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu üniversitelerdeki eğitim kalitesindeki düşüklüğe dikkat çekerek, “Rektör beyin ifadesine göre üniversiteye 2 bin 700 öğrenci kabul etme imkanları varken bin 600 civarında tercih yapılmış. Tabi bu öğrencileri içerisinden kaç kişinin kayıt yapacağı belli değil. Tüm illere üniversite kurulması zaten başlı başına bir sorun. Çünkü üniversiteler kendi bünyesinde maalesef gerçek bir üniversitenden çok lise düzeyinde bir eğitim seviyesine düşürdüler” dedi.

“ÜNİVERSİTELER KAN KAYBEDİYOR”

Türkiye'deki tüm üniversitelerin kan kaybettiğini belirten Şaroğlu, “Üniversitelerdeki eğitim seviyesi bu kadar düşmüşken üniversitede öğrencilerinin ise bu okulları tercih etmemesine neden oluyor. Bu okullarda bölümler açılıyor ancak açılan okullarda ciddi bir eğitim boşluğu var. Munzur Üniversitesinde 2 bin 700 öğrenci kapasitesi varken başvuru bin 600'de kaldı. Sadece Munzur Üniversitesiyle alakalı bir sorun değil Türkiye'deki tüm üniversiteler kan kaybediyor. Bu üniversitelerde eğitim verecek öğretim görevlilerinin liyakatli olmadan siyasi kadrolara doçentlik veya profesörlük vererek insanlara makam yaratılıyor. Bu da ister istemez insanların üniversiteye başlarken ya da mezun olurken iş bulamam korkusundan dolayı bu gibi üniversiteleri tercih etmemesine neden oluyor” diye konuştu.

“GÜLİSTAN DOKU'NUN BULUNAMAMASININ DA ETKİSİ VAR'

Gülistan Doku'nun kaybolması ve hala bulunamamasının da tercihlere etki ettiğini belirten Şaroğlu, “Munzur üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun da geçen yıl kaybolması ve bu zamana kadar herhangi bir haber alınamayışı farklı illerde olan öğrenci kardeşlerimizin tercihlerini de olumsuz etkilediğini düşünüyorum. Munzur Üniversitesi'nde liyakate dayalı güçlendirilmiş bir kadro ve mesleki anlamda önü açık bölümlerin üniversitemizde açılması gerekiyor. İnsanlar bu üniversitede hem iyi eğitim hem de mezun olduklarında bir kaygı yaşamamalılar” ifadelerini kullandı.