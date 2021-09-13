Öğrencilerden üniversite zammına tepki

Gaziantep Üniversitesi’nde yüz yüze eğitim başlamadan önce, öğrencilerin spor yaptıkları GAÜNSPORİUM ücretlerine yüzde 50 ile yüzde 100 oranında zam yapılması öğrencilerin tepkisine yol açtı.

Ahmet KAYA

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Pandemi nedeniyle okullarda öğrenime ara verilmeden önce masrafları çıkarıldığında yüzde 50 oranında kar ile hizmet verdiği belirtilen Gaziantep Üniversitesi'nin Türkiye'deki sayılı üniversitede bulunan spor merkezi GAÜNSPORİUM'da, yüz yüze eğitime sayılı günler kala çeşitli sporların yapıldığı tesislere değişen oranlarda zam yapılması öğrenciler tarafından tepkiyle karşılandı.

YÜZDE 50 İLE,YÜZDE 100 ZAM

Yeni düzenlemeye göre, öğrenciler daha önce bir saati için 10 TL ödeyecekleri bilardo, havuz ve bowling için yeni dönemde yüzde 50 zam ile 15 TL ödeyecekler.

Yeni dönemde 1 saatlik tenis ücreti 15 TL'den 20 TL'ye yükseltilirken, sauna 30 TL'den 40 TL'ye arttı. 1 saati 5 TL olan masa tenisinin ücreti ise yüzde 100 artarak 10 TL'ye çıktı.

Öğrenciler eskiden 1 saatine 125 TL verdikleri kapalı spor salonu için 150, 90 TL ödedikleri kapalı halı saha için 150 TL, 25 TL ödedikleri açık basketbol sahası için ise bir saatlik 40 TL kira ödeyecekler.

Açık halı sahanın eskiden 75 TL olan bir saatlik kirası ise bundan böyle 140 TL oldu.

ÖĞRENCİLERDEN TEPKİ YAĞDI

Üniversite yönetiminin GAÜNSPORİUM ücretlerine yaptığı zam öğrenciler tarafından tepkiyle karşılandı.

Bir GAÜN öğrencisi sosyal medya hesabından, “Aslında ücretsiz olması gereken yerlere bak. Devlet okulunda, özel okul muamelesi görüyoruz” şeklinde tepki gösterirken, bir başkası ise, “Savaşa hazırlanacağız galiba orada” diye fiyatlara tepki gösterdi.

Bir öğrenci ise, devlet kuruluşlarının bile pandemi döneminde birçok hizmette indirim yaptığını vurgulayıp, “Gaziantep Üniversitesi devlet kuruluşu değil galiba. İndirim değil, bindirim yapmış. Rektör Bey bizi pandemide çalışıp kara kazandık sanıyor galiba” diye tepkisini dile getirdi.

Bir öğrenci de, “Rektör Bey her halde gelenlerin öğrenci değil, milyoner çocukları olduğunu düşünüyor. İstedikleri fiyatları dar gelirli öğrencilerin ödemesi mümkün değil” diye eleştirdi.

ÖĞRENCİLERE OKEY SALONU MÜJDESİ VERMİŞTİ

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, geçtiğimiz günlerde öğrencilerin yemek ve diğer ihtiyaçlarını karşıladığı Çarşı'daki işyerlerini kapatma kararı almış, ancak başta Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım olmak üzere kentin yöneticilerinden gelen yoğun tepki yüzünden geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Rektör Özaydın, bir süre önce de yerel bir gazeteye, “Öğrencilere kampusumuzun içinde okey salonu açacağım” şeklindeki açıklamasını “Müjde” olarak bildirmiş, bu açıklama, “Öğrenciler üniversiteye ilim yapmaya gidiyor. Okey oynamaya değil” diye tepki görmüştü. Özaydın, daha önce de koltuğunu AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'a vermesi, üniversite eğitim uçağının kebapçı reklamında kullandırması, ilahiyat fakültesi öğrencilerine, ‘Paranız olmazsa namaz kılamazsınız' çıkışı gibi icraatlarıyla gündeme gelmişti.