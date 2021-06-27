Öğretmen, engelli 2 kardeşin maaş kartlarına 8 yıl el koymuş

Kırşehir Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Engelsiz Yaşam ve Bakım Rehabilitasyon Merkezi’nde engelli çocuklara eğitim veren öğretmen N.K, iddialara göre 2012 yılında merkeze kayıt olan 2 kardeşe verilen maaş kartlarına el koydu.

Öğretmen 8 yıl içerisinde çocukların maaş kartlarının kullanma sürelerinin bitmesine rağmen, kurum tarafından onaylanan yeni kartları alıp kullanmaya devam ettiği ileri sürüldü. Olayı ortaya çıkması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı öğretmen N.K hakkında soruşturma başlattı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kardeşlerin ailesinin de şikayetçi olması üzerine savcılık tarafından soruşturma açılan öğretmen N.K, açığa alınmayarak İl Müdürlüğü’nde pasif bir göreve çekildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ramazan Baykara ise, konunun açığa çıkmasıyla Vali İbrahim Akın’ın duruma hemen müdahale ettiğini, olayın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturulduğunu ve bakanlığın da bilgisi olduğunu açıkladı.