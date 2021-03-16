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Oğuz Kaan Salıcı’nın ailesi coronaya yakalandı

CHP Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın eşi Gülizar Salıcı ve iki çocuğu coronaya yakalandı. İlk testi negatif çıkan ve 9 gün süreyle karantinaya alınan Oğuz Kaan Salıcı'ya cuma günü bir test daha yapılacak. Durumlarının iyi olduğu belirtilen Salıcı’nın eşi ve çocukları sağlık kontrolü altında tutunuyor.

Güncellenme: 17:00, 16/03/2021
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Oğuz Kaan Salıcı’nın ailesi coronaya yakalandı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı’nın eşi Gülizar Salıcı ve iki çocuğunun corona testleri pozitif çıktı. CHP'li Salıcı'nın bugün yapılan testi ise negatif çıktı.

Cuma günü bir test daha yaptıracak olan Salıcı, ailesiyle birlikte kaldığı evde 9 gün süreyle karantinaya alındı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Salıcı'nın eşi ve çocukları sağlık kontrolü altında tutunuyor.

“ÇOCUKLARIM BELİRTİ GÖSTERMİYOR”

Salıcı, “Benim sağlık durumun iyi. Ancak eşim ve çocuklarımın testleri pozitif çıktı. Çocuklarım da belirti yok ancak eşimde belirti bulunuyor. Eşimin en kısa zamanda sağlığına kavuşması için sağlık kontrolü altında tutuluyor. Sağlık sorunumuz nedeniyle bizi arayan yalnız bırakmayan eş ve dostlarıma çok teşekkür ederim. Şimdilik endişelenecek bir durum yok” dedi.