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Oğuzhan Asiltürk’ün yerine Temel Karamollaoğlu seçildi

Saadet Partisi'nde Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün hayatını kaybetmesi sonrası yerine partinin Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu seçildi.

Yayınlanma: 19:42 - 04 Ekim 2021 Güncellenme:
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Oğuzhan Asiltürk’ün yerine Temel Karamollaoğlu seçildi

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, 1 Ekim’de hayatını kaybetmişti. Asiltürk’ün yerine geçecek isim belli oldu.

Saadet Partisi’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun Yüksek İstişare Kurulu Başkanı seçildiği duyuruldu.

 

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