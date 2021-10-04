Oğuzhan Asiltürk’ün yerine Temel Karamollaoğlu seçildi
Saadet Partisi'nde Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün hayatını kaybetmesi sonrası yerine partinin Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu seçildi.
Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, 1 Ekim’de hayatını kaybetmişti. Asiltürk’ün yerine geçecek isim belli oldu.
Saadet Partisi’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun Yüksek İstişare Kurulu Başkanı seçildiği duyuruldu.