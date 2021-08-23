Oğuzhan Uğur hakkında suç duyurusu

Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur'un, Youtube kanalı BlaBla TV'de yayınladığı Pinç isimli programının yeni sezon tanıtım fragmanında sarıklı, cübbeli ve sakallı karakterlerin yer alması üzerine ünlü fenomen hakkında 'İslami değerlere hakaret' iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu.

Fahrettin ÖZTÜRK

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Sosyal medya paylaşım sitesi olan YouTube kanalı BlaBla TV'de, Pinç isimli programının yeni sezon tanıtım fragmanını paylaşan ünlü fenomen Oğuzhan Uğur'un, yayınladığı videoda, İslami değerlere hakaret ettiği iddia edildi. Ünlü fenomenin, sosyal medya hesaplarında paylaştığı fragmanda cübbeli, sarıklı, elinde silah taşıyan ve pilavı eliyle yiyen şahıslar görünüyordu. Aralarında imamların da olduğu bir grup vatandaş, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne gelerek Uğur hakkında, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama' suçundan savcılığa şikayette bulundu.

“DİNİ KULLANIP MİLLETİN KAFASINI KARIŞTIRMAYIN”

Gelen tepkiler üzerine açıklamada bulunan Uğur, “Elini kolunu sallayarak toprağıma çöken kimliği belirsiz Afganlara verdiğimiz tepki ‘din düşmanlığı' olarak başlıklandırılmış. Dini kullanıp milletin kafasını karıştırmayın, kılıf uydurmayın. Nasılsa ileride bunun acısını hep beraber çekeceğiz. Biz biliyorduk diyeceğiz, siz hata” ifadelerini kullanmıştı.

“İSLAMİ KİSVEYLE ALAY ETMİŞTİR”

Suç duyurusunda bulunan vatandaşlar, adliye önünde basın açıklaması yaptı. Grup adına açıklama yapan Hasret Yıldırım, Uğur'un İslami değerlere hakaret ettiğini iddia ederek, “Oğuzhan Uğur isimli sanatçı ve sosyal medya fenomeni, bir fragman üzerinden alenen ırkçılık ve nefret söylemiyle İslami kisveyle alay etmiştir. Biz bu fiili protesto etmek ve kınamak adına İstanbul adliyesine geldik. Savcılığa suç duyurusunda bulunacağız” dedi.

“İNSANLIK SUÇU İŞLEMİŞTİR”

Açıklamanın devamında, “Bu şahıs, yaptığı açıklamada, ‘Ben bu fragmanda Afgan halkını ön plana çıkardım' diyerek özrünün üzerine daha büyük bir kabahat işlemiştir. Bu videoda konulan kıyafetler, şahısların duruşları tamamıyla İslam'ı temsil etmektedir” ifadelerini kullandı.