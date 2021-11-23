Okçu Başkan, iptal ettiği 60 milyonluk ihaleyi 67 milyona yeniledi

AKP’li Gaziantep’in Şahinbey Belediyesi'nin 60 milyon TL ayırarak ihaleye açtığı ancak başvuru olmaması nedeniyle iptal edilen Binicilik ve Okçuluk Tesisi ihalesi, bu kez 67 milyon 39 bin 986 TL maliyetle yeniden gerçekleştirildi.

Ahmet KAYA

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SÖZCÜ Gazetesi’nde 9 Ekim 2021’de “AKP’li Başkan, 60 milyona okçuluk tesisi yapacak” başlığıyla haberleştirdiği ihale, 11 Ekim 2021 tarihinde “İhaleye Geçerli Teklif Veren İstekli Çıkmaması” gerekçesiyle iptal edilmişti.

Ancak. Okçuluk tesisi ihalesi nedeniyle ‘Okçu Başkan’ olarak anılmaya başlanan Mehmet Tahmazoğlu, ihaleyi yeniledi.

İHALE, 57 MİLYON 777 BİN TL’LİK TEKLİF İLE ALINDI

Yeniden yapılan ihaleyi Halis Çoban, Dhn Yol ve YNS Beton üçlü ortaklığı 57 milyon 777 bin TL+KDV'lik teklif ile aldı. Tesis maliyetinin KDV ile birlikte 67 milyon 39 bin 986 TL'ye mal olacağı belirtildi.

“ALLAH AŞKINA İNSANLARDA OK ATACAK HAL Mİ BIRAKTINIZ?”

İnsanların evlerine ekmek götüremediği bir dönemde okçuluk tesisi ihalesi yapılmasına tepki gösteren Şahinbey Belediye CHP'li Meclis Üyesi Uğur Kalkan, “Bu büyük bir israftır. Biz ekonomik sıkıntılar nedeniyle çiftçiye, dar gelirliye destek paketi önerilerini meclise getirdiğimizde reddedenler, 67 milyona okçuluk tesisi yapıyorlar. Allah aşkına insanlarda ok atacak hal mi bıraktınız?” dedi.

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