Beyoğlu’nda hareketli anlar: Hepinizin kafasına sıkarız

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Okmeydanı'nda gerçekleştireceği kentsel dönüşüm projesinde ilk kazmanın vurulacağı Fetihtepe Mahallesi'nde 2020 yılının sonunda yıkımların gerçekleştirilip inşaatlara başlanması planlanıyordu. Ancak projede vatandaş ile anlaşma sağlanamayınca süreç tıkandı.

Sokağa çıkma yasağının olduğu 18 Nisan pazar günü mahalleyi ziyarete giden, aralarında Beyoğlu Belediyesi görevlileri, AKP'li meclis üyeleri ve AKP mahalle temsilcilerin de bulunduğu iddia edilen bir grup tansiyonun yükselmesine neden oldu.

Vatandaşları sözleşmeyi imzalayıp evlerini boşaltmaları için ikna etmeye giden gruba, mahalle halkı tepki gösterdi. Sokaklarda zaman zaman mahalleli ile ziyarete gelen grup arasında arbede yaşandığı, bazı kişilerin mahalle sakinlerine silah çektiği görüldü.

“HEPİNİZİN KAFASINA SIKARIZ”

Yaşanan olayın ardından Fetihtepe Mahallesi'nde yaşayan Ş.K, kendisini tehdit eden ve silah çeken kişilerden karakola giderek şikayetçi oldu. Ş.K, ifadesinde yaşanan olayları şöyle anlattı:

* 2-3 senedir Fetihtepe Mahallesi kentsel dönüşüme girdi. Bu konuyla ilgili yaklaşık 3 haftadır Beyoğlu Belediyesi'ne bağlı çalışanlarca Fetihtepe Mahallesi'ndeki komşularımız rahatsız olmakta, evlerimizin boşaltılması ile alakalı tehditler almaktaydık.

* 18 Nisan 2021 günü saat 15.20 sıralarında Fetihtepe Mahallesi Dereiçi Sokak'taki işyerimde bulunduğum esnada komşularımın ziline basarak aşağıya indirmeye çalıştıklarını ve etrafında da kalabalık mahalle sakinlerinin olduğunu gördüm.

* Bu şahısların Belediye Encümeni olduklarını, isimleri çevreden duyduğum kadarıyla O.N ve C.P isimli şahıslar ve yanında bulunan 10-15 kişi ile beraber ‘burada kentsel dönüşüm olacak, bayramdan sonra burayı boşaltacağız, sizi buradan süreceğiz lan' şeklinde konuşmaya başlamaları üzerine mahalleli ile bu şahıslara evlerimizi vermeyeceğimizi beyan ettik.

* Aramızda sözlü tartışma çıkmaya başlaması üzerine O.N ve C.P isimli şahıslar bellerinden silah çıkararak ‘hepiniz çıkacaksınız, çıkmamanız durumunda sizi öldürürüz, hepinizin kafasına sıkarız' diyerek hakaret etmeye başladılar. O.N ve C.P isimli şahısları yanında bulunan 10-15 kişilik arkadaşları uzaklaştırdı. Beni ve mahallemi tehdit eden O.N ve C.P isimli şahıslardan davacı ve şikayetçiyim.”

“ZORBALIKLA KENTSEL DÖNÜŞÜM OLMAZ”

Vatandaşlar mahallede yaşanan arbedeyi videoya çekip belgeledi. Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan 2019 yerel seçimlerinde Beyoğlu Belediye Başkan adayı olan Sol Parti Temsilcisi Alper Taş “Beyoğlu Fetihtepe Mahallesi 3550 adada başlarında AKP Meclis Üyelerinin bulunduğu zorbalar kentsel dönüşüm projesine rıza göstermeyen yurttaşları tehditle evlerinden çıkarmaya zorluyor. Zorbalıkla kentsel dönüşüm olmaz…” dedi.