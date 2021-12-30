Okul müdürlerinin AKP ilçe başkanlığına ziyaretine tepki

Tekirdağ'da çeşitli okulların müdürleri AKP ilçe başkanlığına toplu olarak ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret 'parti devleti' eleştirilerinin hedefi olurken, Devlet Memurları Kanunu'nu ihlal ettiği gerekçesiyle görüntüler şikayet edildi.

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Tekirdağ'da AKP Süleymanpaşa İlçe Başkanlığına pazartesi günü çeşitli okulların müdürleri ve öğretmenleri tarafından ziyarette bulunuldu.

7 MÜDÜRDEN ZİYARET

Ziyarete Tekirdağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İbrahim Çakal, Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Suat Aydın, Fen Lisesi Müdürü Muhsin Şen, Süleymanpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Abdullah Şenol, Vedat Çeliker Anaokulu Müdürü Lütfiye Sertdamar, Tekirdağ Özel Eğitim Meslek Okulu Müdürü Serpil Selçik, Cumhuriyet Anaokulu Müdürü Deniz Seher Diker ve Özel Eğitim Öğretmeni Mustafa Özaydın yer aldı. Müdür ve öğretmenler AKP'li İlçe Başkanı Sezayi Çetin ile görüşme gerçekleştirdi.

“CAMİAMIZDAKİ HİZMETLER VE YATIRIMLAR KONUŞULDU”

AKP Süleymanpaşa İlçe Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Eğitim ve Öğretim camiamızdaki hizmetler ile planlanan yatırımların konuşulduğu ziyarette karşılıklı istişarede bulunuldu” denildi.

TEPKİLERE NEDEN OLDU

Yapılan ziyaret ‘parti devleti' eleştirilerine neden oldu. Söz konusu ziyarete tepki gösteren gazeteci Barış Yarkadaş, “Tam bir parti devleti görüntüsü… Okul müdürleri, “Devlet Partisi” AKP'nin İlçe Başkanlığı'nı ziyaret ediyor. Böyle bir ziyaret, CHP İlçe Başkanlığı'na yapılabilir mi? Ki; yapılmaması da gerekir. Ancak artık bir ölçü, kural, kaide kalmadı. AKP her şeyi çürüttü” dedi.

ŞİKAYET EDİLDİLER

AKP Süleymanpaşa İlçe Başkanlığı’nın sosyal medya hesaplarında yayınladığı ziyarete ilişkin fotoğraflara tepki gösteren bir vatandaş, “Bunca kamu çalışanının bir siyasi partide ne işi var?” diye sorarak, memurlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 7.ve 125. maddesini ihlalden CİMER’e şikayette bulunduğunu duyurdu.

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