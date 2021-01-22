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Okul müdüründen çirkin paylaşım

Antalya’nın Alanya ilçesindeki Mahmutlar İlköğretim Okulu Müdürü Mehmet Uyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2’nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’ye yönelik rencide edici ifadeler kullandı.

Güncellenme: 04:54, 22/01/2021
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Okul müdüründen çirkin paylaşım

Konuyu Meclis gündemine taşıyan CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, “Böyle değerli bir komutanı, Cumhuriyetimizin ilk Başbakanı ve ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'yü rencide etmek kimsenin haddine değildir” dedi. Cavit Arı, Milli Eğitim Bakanı'na yönelttiği soru önergesinde şunları kaydetti:

“Bahsi geçen bakanlığınıza bağlı kamu görevlisinin, İsmet İnönü'nün manevi şahsiyetine karşı hakaret içerikli paylaşımı hakkında tarafınızdan açılmış bir soruşturma var mıdır? Yoksa, açmayı düşünüyor musunuz? Var ise bu şekilde kamu görevi ile ilgisi olmayan hakaret içerikli paylaşım yapan bir kişinin halen aynı görevde tutulması ne kadar doğrudur? Bir bürokratın sosyal medya hesabından siyasetin içine bu kadar girmesini gerektirecek paylaşımlarda bulunması ayrıca ne kadar doğrudur?”

Mehmet Uyar

Antalya CHP Cumhurbaşkanı Meclis Milli Eğitim Bakanı okul sosyal medya
Yayınlanma Tarihi:05:00,