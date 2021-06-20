Olayları izlediğimizde biz de ‘Bu nasıl tutuklanmaz?’ diyoruz

ADALETİ DAĞITMAKLA GÖREVLİ YARGI MENSUPLARI DA ADALETTEN ŞİKAYETÇİ

Türkiye'nin yüksek yargı temsilcileri, geçen hafta TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Belirlenmesi Araştırma Komisyonu'na bilgi verdi. 6 kritik ismin anlattıkları, Türkiye'de adaletin işleyişi konusunda yargı mensuplarının da sıkıntılar yaşadığını ortaya koydu. İşte eleştirileri: Hakimler Savcılar Kurulu 1. Dairesi Başkanı Halil Koç “Türkiye'de 21 bin 993 hakim ve savcı görevde. Hakimlerin yüzde 36.3'ü, savcıların ise yüzde 15'inin kadın. Sadece Sinop'ta ve iki ilçede kadın başsavcı var” dedi.

BAŞTAN TUTUKLAYIN

Yargıtay Ceza Genel Kurulu Başkanı Eyüp Yeşil ise kravat indirimi olarak bilinen “iyi hal indirimi” konusunda “Haksız tahrik, müebbet hapsi 18 yıla indiriyor. Olayları televizyondan izlediğimiz zaman ‘Bu nasıl tutuklanmaz ?” diye içimizden geçiyor. Sosyal medyadaki propaganda sonrası tutuklanıyor. Baştan tutuklansın o zaman. Bu yargı için ciddi bir itibar kaybı” dedi. Yargıtay Ceza Genel Kurulu ve 1. Daire Üyesi Fatih Akdoğan ise 88 bıçak darbesi ile işlenen cinayette takdir indirimi uygulaması yapıldığını hatırlatarak “Ailem ‘Bu nasıl karar?' diyor, onlara dahi izah edemiyorum. Maalesef, bazı meslektaşlarımızın hatalı, kamuoyunu rencide eden kararları var'' dedi.

Ankara Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Çiftçi, “Kadına yönelik şiddetle mücadelede karşılaşılan sorunlardan biri de şiddete uğrayan kadının daha sonra şikayetten vazgeçmesi veya ifadesini değiştirmeye zorlanması. Bu konuyla ilgili yasada düzenlemelerin yapılması gerek” açıklamasında bulundu.

Covid-19 kadına şiddet vakalarını önceki yıllara oranla daha da artırdı

Ankara Cumhuriyet Savcısı Ahmet Akça 2020 yılında kadın ve aile içi şiddete ilişkin 12 bin soruşturma açıldığını belirterek “2019'a göre 2 bin artış var. Hani hep söyleniyor ‘Covid salgını nedeniyle mi bu konu arttı ?' diye. Evet, göze çarpıyor'' dedi. Ankara Aile Mahkemesi Başkanı Nihan Tekinalp de “İnanın, o kadar kötü şiddet olayları var ki… Kalem personelimden dosyayı getirene kadar, herkesin gözleri doluyor. Elektronik kelepçede çok büyük yarar görüyoruz. Elektronik kelepçe takılan hiçbir olayda ölüm olayı olmamış. Yani çok güzel bir sonuç alındı” açıklamasını yaptı.