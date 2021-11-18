Örgüt üyeliğinden gözaltına alınan Ömer Süleyman serbest bırakıldı

PKK/YPG terör örgütüne üye olmak suçundan Şanlıurfa’da gözaltına alınan Suriye uyruklu ünlü sanatçı Ömer Süleyman lakaplı Omar Almasikh, çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Sozcu.com.tr

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Almanya'da yaşadığı dönemde verdiği bir konserde PKK/YPG terör örgütü ile örgütün sözde lideri Abdullah Öcalan'ı övücü konuşma yaptığı iddiasıyla, Şanlıurfa'da gözaltına alınan Suriye uyruklu ünlü sanatçı Ömer Süleyman lakaplı Omar Almasikh, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Süleyman, çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Suriyeli ünlü sanatçı Ömer Süleyman olarak bilinen Omar Almasikh, Şanlıurfa'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla terör örgütü PKK/PYD'ye üye olmak suçundan gözaltına alındı.

Hakkında yakalama kararı olan Ömer Süleyman'ın Karaköprü'de bir ikamette bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçildi. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'nın Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ile gerçekleştirdiği başarılı operasyonla Omar Almasikh, gözaltına alındı. (İHA)

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