Önce rüzgar, sonra sağanak! İstanbul da listede…

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre yurdun kuzeybatısında etkili olan kuvvetli rüzgar yarından itibaren yerini sağanak yağışa bırakacak. Tahmin haritasına göre İstanbul'da 3 gün boyunca sağanak yağış etkili olacak.

Sozcu.com.tr

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumuna dair son tahminlerini yayınladı. Marmara Bölgesi’nin hemen hemen tamamında etkili olan kuvvetli rüzgar bugünden itibaren zayıflayacak, yarın ise yurdun batı kesimleri sağanak yağış almaya başlayacak. Yağışlı günler hafta sonuna kadar sürecek, hava sıcaklıklarında birkaç derecelik düşüş yaşanacak.

YAĞIŞLAR YER YER KUVVETLENECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Denizli, Sinop, Samsun, Ordu, Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Antalya'nın batısının iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.