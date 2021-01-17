Önünden bile geçmedikleri AKP’ye üye olduklarını öğrendiler! Sahte üyelik Soylu’ya soruldu

AKP’nin sahte üyelik yaptığı iddialarının daha öncede gündeme geldiğini belirten Mustafa Adıgüzel, sahte parti üyeliği yapmanın suç olduğunu vurgulayarak İçişleri Bakanlığı’nın konuyla ciddi bir şekilde ilgilenmesi gerektiğini dile getirerek soru önergesi verdi.

Adıgüzel önergede, “Türkiye'de en çok üye sayısına sahip siyasi parti olmakla övünen Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yapılan pek çok üyeliğin sahte olduğu ortaya çıkmıştır. Daha önce Ankara'dan Rize'ye, İstanbul'dan Batman'a sahtekârlıkla kişinin bilgisi ve izni olmadan AKP'ye üye yapıldığı ortaya çıkan yüzlerce vatandaşımız olmuştur. Bunlardan bazıları kamuoyunun da tanıdığı isimler olduğunda basına düşmüş ve gündem olmuştur” ifadelerini kullandı.

İKİ SENDİKACIYI ÜYE YAPMIŞLAR

Soru önergesinde daha önce İstanbul’da Halkevleri eski başkanının AKP'ye sahtekârlıkla üye yapılmasını hatırlatan Adıgüzel, şunları söyledi;

*Benzer bir örnek geçtiğimiz günlerde Ordu'da yaşanmıştır. Ordu Eğitim-Sen Başkanı ve Ordu'da bir ilçe Eğitim-Sen temsilcisi internetten yaptığı kontrolde AKP'ye üye yapıldıklarını öğrenmiş ve şok yaşamıştır.

*Çağdaş bir ülkede büyük bir siyasi ve hukuki skandal sayılacak bir olgu ne yazık ki ülkemizde yıllardır vardır ve bu sahtekârlıkla devletimizin mücadelesi e-devletten üyelik iptali için bir bağlantı oluşturmakla sınırlıdır.

*Siyasi parti üyeliği demokratik bir sistemin en hassas noktalarından biridir. Mağdur kişinin haberi dahi olmayan bu üyeliği, daha sonraki siyasi ve sosyal hayatını belirgin bir şekilde etkileyip geri dönüşümsüz zarara yol açabilir.

BAKANLIĞA 5 SORU SORDU

Sahte üyelik yapma işini meclise taşıyan Mustafa Adıgüzel, İçişleri Bakanlığına cevaplaması için 5 soru sordu:

1. Bakanlığınıza bu konuda bugüne kadar kaç adet şikâyet gelmiştir?

2. Bu şikâyetler için yapılan rutin işlem nedir?

3. Yapılan şikâyetlerin siyasi partilere göre dağılımı nedir?

4. Ordu'da yaşanan söz konusu örnek de dâhil olmak üzere tüm parti üyelik sahtekârlıklarını yapan kişilerin ortaya çıkarılması ve yargıya iletilmesi için bugüne kadar bir talimatınız olmuş mudur?

5. Olmadı ise, evrakta sahtecilik de dâhil olmak üzere pek çok suçu içinde barındıran bu tür işlemlerle ilgili bugüne kadar niçin bir girişimde bulunmadınız?

BAŞKAN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Eğitim-Sen Ordu Şube Başkanı Sezgin Yılmaz, konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı;

*Ben 657 sayılı DMK’ya göre çalışan kamu görevlisiyim. Hayatım boyunca kamu görevlilerinin siyaset yapma hakkı için mücadele ettim. Yürürlükte olan kanuna göre kamu görevlileri siyasi partilere üye olamazlar. Bu yasa hükmünce hiçbir siyasi partiye de üye olmadım.

*Ama birileri kişisel bilgilerimize ulaşarak hiçbir zaman fikri birlikteliğimin olmadığı hiçbir zaman da olmayacak bir parti olan AKP’ye üye yapmışlar. Kişisel bilgilere erişmek ve de bir başkasının yerine imza atmak bu kadar kolay mı?

*Bunu yapanlar hangi cesaretle yapmaktadırlar. Bugün bunla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundum. Tüm vatandaşlarımızın e-devlet üzerinden sorgulanma yapmalarının uygun olacağını düşünmekteyim.

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