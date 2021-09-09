‘Onur Yürüyüşü’ne katılan 8 kişi için hapis istemi

İstanbul'da, 'Onur Yürüyüşü'ne katılan ve polis müdahalesiyle gözaltına alınan 8 kişi hakkında, 'Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere katılarak, ihtara rağmen kendiliğinden dağılmamak' suçundan 3'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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İstanbul’da 26 Haziran 2021 tarihinde düzenlenmek istenen, ancak aynı gün Beyoğlu Kaymakamlığınca, her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşünün yasaklanması kararına istinaden, polis tarafından engellenen LGBTİQ+ Onur Yürüyüşü’nde gözaltına alınan 8 kişi hakkında dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Beyoğlu, Sıraselviler caddesi üzerinde toplanan grubun, ‘Asla yalnız yürümeyeceksin. LGBT+ Meclisleri’ yazılı pankart taşıdıkları ve ‘Susma haykır eşcinseller vardır. Buraya değil katillere barikat' şeklinde slogan atarak, toplu halde yolu trafiğe kapatıp, yürüyüş yaptıklarının tespit edildiği kaydedildi.

İddianamede, kaymakamlığın yasaklama kararına istinaden, polis ekiplerinin, gruba dağılması için, herkesin duyabileceği şekilde ihtar yapıldığı ve zor kullanıldığı halde dağılmayarak, Çevik Kuvvet ekiplerine ait barikatları aşmaya çalışarak yürüyüşe devam etmek istedikleri belirtildi.

6 AYDAN 3 YILA KADAR HAPİS CEZASI TALEP EDİLDİ

Gözaltına alınan 8 kişinin üzerlerine atılı suçu işlediklerine dair yeterli şüphenin oluştuğunun anlaşıldığının ifade edildiği iddianamede, 8 kişi hakkında, ‘kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak, ihtara rağmen kendiliğinden dağılmamak’ suçundan 6’şar aydan 3’er yıla kadar hapis talep edildi.

Düzenlenen iddianame, İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Hapis cezası istenen 8 kişi, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.