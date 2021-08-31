Opera sanatçısı 30 Ağustos konseri sonrası saldırıya uğradı

Opera sanatçısı ve köşe yazarı Güvenç Dağüstün, Kadıköy Özgürlük Parkında 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında verdiği konser çıkışında kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradı.

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Kadıköy Belediyesi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Özgürlük Parkı'nda düzenlediği etkinlikte sahne alan opera sanatçısı ve köşe yazarı Güvenç Dağüstün, konser sonrası kendisini takip eden bir grubun saldırısına uğradı.

Yüzü, kolu ve bacağında morluklar oluşan sanatçı hastaneye giderek darp raporu aldı. Dağüstün'ün avukatı Serkan Günel sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Müvekkilim, arkadaşım @guvencdagustun'ün bu akşamki özgürlük parkı konseri sonrası saldırıya uğradığını öğrendim. Şimdi hastanede rapor alınacak, yanına gidiyorum. Umarım failler yakalanacak olayın iç yüzü kısa sürede anlaşılacaktır” dedi.

“MERAK ETMEYİN İYİYİM”

Sosyal medya hesabından iyi olduğunu duyuran Dağüstün ise, “Çok telefon, mesaj geliyor. Dönemiyorum. Darp raporu aldım, karakolda ifade veriyorum. Avukatım, arkadaşlarım yanımda. Belediye yetkilileri yanımda. Merak etmeyin. Şu işler bitsin, detaylı yazarım. Ama saldırganlar kimdi, neydi şimdilik bilmiyorum” mesajını paylaştı.