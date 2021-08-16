Organ çetesine operasyon: Borcuna karşılık böbreğini almışlar

İstanbul merkezli 4 ilde yasa dışı organ nakli yapmaya çalışan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda biri doktor 9 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 2’si tutuklanırken 3’ü hakkında adli kontrol hükmü uygulandı. Yakalanan şüphelilerden birinin borcu olduğu için zorla donör yapıldığı öne sürüldü.

HABIP ATAM

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Operasyon, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerince gerçekleştirildi. Polis ekipleri, organ kaçakçılığı yapan bazı şüphelileri tespit etti. Araştırmalarda, organ naklini organize eden kişinin; geçmişte İstanbul'da birçok hastanede organ nakli konularında sorumlu hekimlerin bağlı bulunduğu bir doktor olduğu bilgisine ulaştı. Polis İ.E. isimli doktorun bir süre önce görevini bıraktığını belirledi. Çalışmaların ardından, para karşılığı yasa dışı olarak böbrek satan, organ almaya çalışan ve aracılık yapan 8 şüpheli ile doktor İ.Ö.'nün yakalanması için harekete geçildi.

DOKUZ GÖZALTI

Polis ekipleri, İstanbul, Mardin, Nevşehir ve Kayseri‘de 9-11-12 Ağustos'ta operasyon düzenledi. Doktor İ.Ö'nün de aralarında bulunduğu 9 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 3'ünün böbrek hastası, 3'ünün ise para karşılığı organ satmak isteyen donörler olduğu belirtildi.

BORÇLARI KARŞILIĞI BÖBREĞİNİ VERECEKTİ

Donör olmak için anlaşma yapan şüpheli B.A.'nın borçları karşılığı zorla böbreğini satmak zorunda kaldığı öne sürüldü. İddiaya göre, borcu olan B.A., organ simsarlığı yapan bir kişi ile tanıştı. Borcunu ödemek için 20 bin lira aldı. Ancak geri ödeyemedi. Bunun üzerine organ ticareti yapan şüpheli, “Böbreğini vererek borcunu kapatalım” dedi.

KARDEŞİNİN KİMLİĞİNİ ALDI

İsteneni yapmak zorunda kaldığı öne sürülen B.A. için böbrek hastası E.U. bulundu. B.A. böbreğini verebilmek için E.U.'nun kardeşinin yerine geçti. E.U.'nun kardeşi M.Ş.U. adına sahte kimlikle organ nakli işlemi gerçekleştirildiği öne sürüldü.

İKİ TUTUKLAMA

Yakalanan şüpheliler hakkında “Resmi Belgede Sahtecilik” ile “Organ ve Doku Ticareti” suçlarından işlem yapıldı. Adliyeye gönderilen şüphelerden 4'ü serbest bırakıldı. Doktor İ.Ö.'nün de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında adli kontrol hükmü uygulandı. İki şüpheli ise tutuklandı.