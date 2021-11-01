Orman şehidine şehitlik belgesi verilmedi, sözler tutulmadı

Muğla’nın Marmaris ilçesindeki orman yangınında şehit olan Şahin Akdemir’in kardeşi Baykal Akdemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin ailesine verdiği sözlerin tutulmadığını söyledi. Akdemir, “Beni işe alacaklar, annem ile babamı da emekli yapacaklardı. Agabeyime şehitlik belgesi bile verilmedi” dedi.

Mustafa SARIİPEK

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınında şehit olan Şahin Akdemir'in kardeşi Baykal Akdemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin abisinin şehit olmasının ardından ailesine verdiği sözlerin tutulmadığını söyledi.

Akdemir, “Beni Orman İşletme Müdürlüğü'ne işe alacaklardı. Anne ve babama emeklilik sözü verdiler, hala yerine getirilmedi. En acısı da ağabeyime şehitlik belgesi bile verilmedi” dedi.

29 Temmuz'da, Marmaris'teki orman yangınını kontrol altına almaya çalışan Köyceğizli Şahin Akdemir, ekiplere su taşıdıktan sonra bölgeden ayrılmaya çalışırken motosikletiyle kaza yapmış, alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Temmuz'da, Bekir Pakdemirli ile birlikte Şahin'in ailesine taziye ziyaretinde bulunmuş ve kendilerine bir dizi sözler verilmişti.

VERİLEN SÖZLERİN HİÇ BİRİSİ TUTULMADI

SÖZCÜ'ye konuşan 21 yaşındaki Baykal Akdemir, artık abisinin üzerinden kendilerini kandırmayı bırakmalarını isteyerek şöyle konuştu:

* Abimin vefatından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan taziye ziyaretinde bana memurluk sözü vermişti. Cumhurbaşkanımız, bana, ‘Ne olmak istiyorsun’ dedi. ‘Polis ya da asker olmak istiyorum' dedim.

* Orman Bakanımız oradan bana, ‘Seni ben orman muhafızı memuru olarak alayım, ormana çalış. Orada işe başlayıp sonra polis ya da asker olmak istiyorsan onların yerine başvurursun, olabilirsin' dedi. ‘Tamam bakanım, siz nasıl isterseniz' dedim ama hala cevap çıkmadı.

* Babam ve annemin de işsiz olduğunu duyunca onların da emekli yapılmasını söylemişti. Yanında Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de vardı.

ABİM ÜZERİNDEN BİZİMLE OYUNCAK GİBİ OYNUYORLAR

Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüğü'nden iki kere arayıp ‘İşin oldu gel' dediklerini de dile getiren Akdemir, “Yanlarına gittiğimde ikisinde de ‘İşe alınamıyorsun, İŞKUR üzerinden başvuru yapman lazım'' deyip elim boş gerisin geri gönderdiler. O zaman beni neden çağırıyorsunuz diyorum sesleri çıkmıyor. Köydeki evimiz ile Köyceğiz merkezi bir saatlik yol. Araç bulma sıkıntı var çünkü aracımız yok. Annem de babam da emekli yapılmadığı gibi bir iş bile verilmedi. Şu an tek gelirimiz, babamla beraber orman işinde çalışıp ağaç kesimi yapıyoruz. Şubatta ben askere gideceğim. Ailem ne olacak?” diye konuştu.

RAHMETLİ ABİME ŞEHİTLİK BELGESİ DE VERİLMEDİ

Kendilerini uzun zamandır kimsenin arayıp sormadığını da sözlerine ekleyen Akdemir, “Abimin şehit olmasının ardından babamla Ankara'ya Aile Bakanlığıyla görüşmeye gittiğimizde abimin şehitlik belgesini sorduk. Bize bu belgeyi İçişleri Bakanlığı'nın vereceğini söylediler. Arayan soran yok. Bir şehitlik belgesini bile çok gördüler. Artık çok ayıp yani. Abim üzerinden bizimle oyuncak gibi oynuyorlar. Cumhurbaşkanı söz verdi ama bu sözü bakanlar tutmuyor. Cumhurbaşkanına da ulaşamıyoruz. Yani sesimi duysunlar ki anlasınlar artık bizi. Ağabeyim niçin öldü? Niçin orada başına böyle bir şey geldi? Verilen sözler neden tutulmuyor?” dedi.

İlginizi Çekebilir Ormancılara su taşırken hayatını kaybeden Şahin Akdemir, son yolculuğuna uğurlandı

İlginizi Çekebilir Yangında ölen Şahin Akdemir'in babası: Canını vatan için feda etti