Otelci çift cinayetinin sırrı çözüldü

İstanbul’da otel işletmecisi Nuri Yıldız ve eşi Esra Yıldız’ın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan kardeşi ve akrabaları 7 şüpheli adliyeye gönderildi. Öte yandan polisin kilometrelerce güvenlik kamerası inceleyerek şüpheliler ile cinayetler arasında bağlantı kurduğu ancak şüphelilerin suçlamaları kabul etmediği belirtildi.

Habip ATAM

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Avcılar'da yaşayan Nuri ve Esra Yıldız çiftinin katledildiği olay Esenyurt'ta yanan bir otomobil ihbarı üzerine ortaya çıktı.

İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü araçtaki kan izleri üzerine çalışma başlatan polis, araç sahibi Nuri Yılmaz'ın evine gidince, boğazı kesilerek öldürülen Esra Yıldız'ın cesedine ulaştı.

Bu durum üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri cinayetle ilgili çalışma başlattı. Yıldız'ın öldürüldüğü evin kapısının zorlanmadığı belirlendi.

Olay günü komşuların da bağrışma sesleri duydukları bilgisini vermesi üzerine şüpheler Esra Yıldız'ın kocası üzerine yoğunlaştı. Polisin peşine düştüğü Nuri Yıldız ise aramalara rağmen bulunamadı.

Cinayet Masası ekipleri, Nuri Yıldız'ın bulmak için yaklaşık 50 kilometrelik bir güzergahta güvenlik kamera kayıtlarını inceledi.

Yıldız’ın 10 Ekim'de saat 21:53'te Beyoğlu'ndaki otelden çıktığı anlaşıldı. Eşinin ise yarım saat öncesinde taksiyle evine döndüğü belirlendi.

Nuri Yıldız'ın aracını kameralarla takip eden polis, lüks cipin Bahçelievler'de durduğu ve 2 kişinin araca bindiğini tespit etti. Yıldız'ın aracına binen 2 kişiyi getiren başka bir otomobil yoluna devam etti.

POLİSİN DİKKATİ CİNAYETİ ORTAYA ÇIKARDI

Görüntüleri inceleyen ekipler, dörtlüleri yanan cipin önünde bir anda çatlak oluştuğunu fark etti. Bahçelievler'de 2 kişinin bindiği cip önce Büyükçekmece'ye oradan da Beylikdüzü'ne ilerledi. Boş alanda duran cip daha sonra Avcılar'da Nuri Yıldız'ın evinin önünde görüldü.

KADAVRA KÖPEKLERİ BULDU

Yaklaşık 10 dakika burada kalan cip Esenyurt'a götürülerek ateşe verildi. Cinayet masası ekipleri, Beylikdüzü'ndeki boş alanda kadavra köpekleriyle yapılan aramalarda Nuri Yıldız'ın cesedini buldu.

Öldürüldükten 3 gün sonra cesedi bulunan Nuri Yıldız'ın Bahçelievler'de aracının içinde vurulduğu belirtildi. Camdaki çatlağınsa silahtan ateş edildiği sırada oluştuğu öne sürüldü.

YAKINLARI OLDUĞU İÇİN KAPIYI AÇMIŞ

İddiaya göre, araçtaki 2 kişi, önce Nuri Yıldız'ı öldürmüştü. Daha sonra otel işletmecisinin Avcılar'daki evinin önüne gitmişlerdi.

Burada, Nuri Yıldız'ın telefonu ile eşi Esra Yıldız'ı aradığı iddia edilen 2 şüphelinin kısa bir görüşme yaptıkları da belirlendi.

Evine gelen 2 kişiden eşinin yakınları olduğu için şüphe duymadığı belirtilen Esra Yıldız'ın kapıyı açmakta tereddüt etmediği ifade edildi.

İçeriye giren şüpheliler, Yıldız'ı bıçakla boğazını keserek öldürdükten sonra Esenyurt Haramidere kavşağına gitti. İki şüpheli burada olayları gerçekleştirdikleri Lüks cipi yakıp oradan uzaklaştılar.

AĞABEYİ VE ÇOCUKLARI YAKALANDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri güvenlik kameraları çalışmasında, Nuri Yıldız'ın Bahçelievler'de durduğu yere gelen aracın ağabeyi Fahri Y.'ye (58) ait olduğunu belirledi.

Otomobilden inerek Nuri Yıdız'ın aracına binen 2 kişinin ise ağabeyinin oğulları Ferhat Y., (27) Muhyettin Y. (35) olduğu araçtaki kadının ise yeğeni Aleyna Y. (20) olduğunu tespit etti.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 2 gün önce Fahri Y., karısı Zübeyde Y. (65) ile çocukları Ferhat Y. (27), Muhyettin Y. (35), Aleyna Y. (20), Berfin Y. (26) ve Songül Y.'yi (37) gözaltına aldı.

600 BİN LİRA BORÇ VERDİM

Şüphelilerden Ferhat Y. ve bir süre önce cezaevinden çıkan Muhyettin Y.'nin ifadelerinde emniyette suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

Ferhat Y. otellere ortak olmak için 600 bin lira ödediğini öne sürdü. Şüpheliler işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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