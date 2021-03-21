Otoban için 25 bin dönüm tarım arazisi yok edilecek

AYÇEP Başkanı Mehmet Vergili, binlerce yıllık Menderes ovasının ve verimli tarım topraklarının yok edilmeye çalışıldığını söyleyerek, otoyol projesinin durdurulmasını istedi.

Yap, işlet devret modeline dayalı ihalesi dokuz kez ertelenen, geçtiğimiz Kasım ayında yapılan ihale ile 8 milyar 776 milyon lira bedelle 40 yıllığına özel bir firmaya verilen Aydın-Denizli oto yolunun verimli tarım topraklarını yok edeceğini savunan AYÇEP, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına çağrıda bulundu.

MENDERES OVASI YOK EDİLMEYE ÇALIŞILIYOR

Vergili, 163 kilometrelik otoyolun 25 bin dönüm verimli tarım arazisini yok edeceğini belirterek, “Milyonlarca metrekare birinci sınıf tarım toprağı arazisi, binlerce yıl kullanılamayacak. Dünyada ve ülkemizde tarım toprakları giderek tükenirken, verimli topraklar taş, beton ve asfaltla kaplanacak. Büyük Menderes ovasını Çin Seddi gibi ikiye bölecek olan yol ile ekosistem zarar görecek. Dönüşü olmayan bir zarar verilecek. Milyonlarca yılda meydana gelen kadim Menderes Ovası yok edilmeye çalışılıyor” dedi.

MEVCUT YOLLAR GENİŞLETİLEBİLİR

Milyarların harcandığı otoyolun, mevcut duble yollardan sadece 20 dakika kısa sürede kat edileceğini belirten Vergili, “Mevcut çift şeritli yollarda Aydın çıkışında sorun yok. Nazilli sıkıntılı. Bu da çevre yolu düzenlemesi ile çözülebilir. Otoyola harcanan rakamların çok küçük bölümüyle mevcut yollar genişletilip, ek şerit yapılabilir. Böylece ülke ekonomisi zarar görmez, çevreye vereceği zarar da en aza iner” şeklinde konuştu.