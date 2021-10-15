Otomobil kullanırken karısıyla tartışınca ağaca çarptı

Adana’da otomobil kullanırken eşiyle tartışan Doğan Ç. yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazanın ardından hızını alamayan kadın kocasına saldırdı.

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Doğan Ç. (26) eşi Selin İ. (27) ve 3 yaşındaki oğlu Yamaç Ç.'yi alarak otomobil ile gezmeye çıktı. Bu sırada, karı-koca tartışmaya başladı. Bir süre sonra da tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında koca direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazadan sonra Selin İ., kocasına saldırıp onu darp etti. Doğan Ç. ise otomobilde bulunan çocuğunu alarak dışarı çıktı.

Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan kadın ve oğlunun bacağının kırık olduğu, kocasının ise hafif yaralı olduğu öğrenildi. Hastanede tedavileri tamamlanan aile taburcu edildi.