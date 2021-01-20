Oyuncak ayıdan silah çıktı

Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, Barbaros Mahallesi'de yaptığı denetimlerde, Halk Caddesi üzerindeki bir araç şüpheli olarak değerlendirildi.

OYUNCAK AYI POLİSİN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Ekipler aracı durdurarak sürücünün kimlik kontrolünü yaptı. Diğer polisler de otomobili aramaya başladı. Araçta arama yapan ekipler, önce bir şey bulamadı. Ancak ön koltukta duran oyuncak ayı polislerden birinin dikkatini çekti. Oyuncak ayıyı alan polis, gereğinden ağır olduğunu fark etti.

SERBEST BIRAKILDI

Sırt kısmının sökük olduğu fark edilen oyuncağın içinde şüpheliye ait olduğu belirtilen bir tabanca ele geçirildi. Bunun üzerine araç sürücüsü F.K. gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüpheli işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. “Silah Kanununa Muhalefet” suçundan işlem yapılan şüpheli serbest kaldı.

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