Özer: Karacaören’in kirli suyu Antalya halkına içirilmek isteniyor

Antalya'nın içme suyu ihtiyacını karşılamak için Karacaören Barajından su taşınması amacıyla 2014'te temeli atılan 2017'de ise iptal edildiği için yarım kalan isale hattı yeniden ihaleye çıkarıldı. Kamuoyu tarafından balık ölümleriyle bilinen baraj suyunda siyanürden arseniğe birçok başlıkta metal kirliliğinin bulunduğunu ve kirliliğin insani tüketim sınır değerlerinin altında olduğunu analizlerle belirleyen DSİ, 26 Şubat'ta projenin ihalesini gerçekleştirdi.

Geçen hafta Antalya Kent Konseyinin de iptalini istediği proje ihalesini CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer TBMM gündemine taşıdı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye bir önerge veren Özer, “30 yıldır atık deposuna dönüşen baraj suları neden Antalya halkına içirilmek isteniyor” sorusunu yöneltti.

KİRLİLİK İNSANİ TÜKETİM DEĞERLERİNİN ALTINDA

Önergede, toplu balık ölümleriyle de gündeme gelen Karacaören Barajı'nın sularının balık çiftlikleri ve evsel atıklar yüzünden ağır kirlilikle karşı karşıya olduğunun altını çizen Özer, Bakan Pakdemirli'ye şu soruları yöneltti:

– Karacaören Barajı sularına dair yapılan analiz sonuçları nedir? Buradaki kirlilik değerleri nedir? Kirlilik İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik'e göre sınır değerlerin altında mıdır?

– Kirlilik seviyesi kullanıma uygun değilse 2017'de iptal edilen proje neden yeniden gündeme gelmiştir? Projenin maliyeti nedir?

-Kirlilik kullanıma uygun değilse nasıl bir arıtma işlemine gidilecektir? Bu işlemin maliyeti ne olacaktır?

-Karacaören Barajı suları tarımsal üretimde kullanılmakta mıdır?

– 30 yıldır atık deposuna dönüşen barajın suları neden Antalya halkına içirilmek istenmektedir?

KİRLİLİK İHALE DOSYASINDA YER ALIYOR

Isparta ve Burdur illeri sınırlarında yer alan Karacaören Barajından su taşınması için 2014'te başlanan projenin yaklaşık yüzde 25'i tamamlanmış, 43 kilometrelik isale hattı ile Varsak Mahallesinde yapılması planlanan arıtma tesisinin ihalesi ise geçtiğimiz cuma günü DSİ tarafından gerçekleştirilmişti. Proje kapsamında yapılan su analizlerine göre Karacaören Barajı'nda siyanürden arseniğe, kurşundan civaya, çinkodan bakıra birçok başlıkta metal kirliliği bulunmuştu.

Yine ihale dosyasındaki Arıtma Tesisi Kesin Raporu'na göre barajın sularındaki kirliliğin İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik'e göre sınır değerlerin altında olduğu tespit edilmişti. Antalya Büyükşehir Belediyesi de kirlilik nedeniyle 2017'de Karacaören Barajı sözleşmesini sonlandırdığını açıklamıştı.