Özgecan Aslan ölümünün 6. yılında anılıyor

Mersin’in Tarsus ilçesinde 11 Şubat 2015’te bindiği minibüsün şoförü tarafından vahşice katledilen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın ölümünün üzerinden 6 yıl geçti. Olayın ardından Özgecan Aslan, kadına yönelik şiddetle mücadelenin simgesi haline gelmişti. Zanlılara müebbet hapis cezası verilse de katillerden Suphi Altındöken kaldığı hapishanede silahlı saldırı sonucunda öldürüldü.

ÖZGECAN ASLAN KİMDİR?

Özgecan Aslan, 22 Ekim 1995 tarihinde Mersin'de dünyaya geldi. Mersin'in Tarsus ilçesindeki Çağ Üniversitesi'nde Psikoloji bölümünde eğitim görüyordu. Söz konusu üniversitesinde burslu olarak okuyordu. Özgecan'ın annesi Songül Aslan, babası Mehmet Aslan'dır. Ayrıca bir ablası ve bir de erkek kardeşi bulunuyor.

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