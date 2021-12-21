Özgür Gündem davasında 22 kişiye beraat

KHK ile kapatılan Özgür Gündem Gazetesi'ne, 2016 yılında yapılan baskınla gözaltına alınan 22 gazetecinin, 'görevi yaptırmamak için direnmek' ve 'kamu görevlisine hakaret' suçlarından yargılandığı davada beraat kararı çıktı.

Fahrettin ÖZTÜRK

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KHK (Kanun Hükmünde Kararname) ile kapatılan Özgür Gündem Gazetesi'ne, Ağustos 2016 yılında yapılan polis baskınıyla 22 gazeteci gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 22 kişinin, polise direndiği ve hakaret ettiği iddia edilmiş ve dava açılmıştı.

İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada bazı sanıklar ile avukatları hazır bulundu.

“ORADA BULUNAN ÇALIŞANLAR YARALANMIŞTI”

Olay günü, gazete binasında bulunduğunu söyleyen avukat Özcan Kılıç, “Ben danışma bölümünde bekliyordum. Polis memurları geldi. Kapatma kararı olduğunu söylediler. Ben de görmek istedim. Savcılık numarasını söyleyip, 2 kişinin de gözaltına alınacağını söylediler. Gözaltına alınacak arkadaşlar o gün izinliydi.

Editör arkadaşlarla birlikte kararın bize tebliğ edilmesini istedik. Bunun üzerine polis memuru küfür etti. Bu sırada polis kamerası kayıt alıyordu ama bu kayıtlar dosyaya sunulmadı. Güvenlik şubeden gelen polis memurları eşyaları kırmaya başladılar. 30'a yapık polis vardı. Direnme söz konusu değildir. Orada bulunan çalışanlar yaralanmışlardı. Emniyetin çektiği görüntüler olmuş olsaydı anlatımlarım açıklanmış olacaktı. Hangi sanığın, hangi eylemden yargılandığı açıkça bildirilmesi gerekmektedir. Mütalaada bu yoktur” ifadelerini kullandı.

Mahkemede savunma yapan diğer sanıkların avukatları, müvekkillerinin darp edildiklerini ve mağdur olduklarını söyleyerek beraat kararı verilmesini talep ettiler.

HEPSİNE AYRI AYRI BERAAT

Kararını açıklayan mahkeme, olayla ilgili kamera kayıtlarının bulunmamasını ve sanıklardan, kimin sözlü olarak konuştuğu ve suça konu sözleri söylediğinin belli olmamasını göz önüne alarak tüm sanıklar hakkında ayrı ayrı beraat kararı verdi.

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